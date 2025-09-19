Ακόμη ένας καβγάς γράφει ιστορία στο Exathlon!

Πέρα από τις χαρές και τους πανηγυρισμούς στο Exathlon απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, οι καβγάδες συνεχίζονται.

Όπως φαίνεται, οι πορτοκαλί και οι μπλε, έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, απέναντι στην ανακοίνωση του Γιώργου Καράβα ότι την ερχόμενη εβδομάδα, επρόκειτο να διαγωνιστούν, με νέους αντιπάλους, από το Exathlon του Μεξικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι χαρές, έδωσαν τη θέση τους στους καβγάδες, μόλις οι παίχτες μπήκαν στο νέο στίβο μάχης.

Exathlon: Εντάσεις και καβγάδες- Στο επίκεντρο ο Καραγκούνιας

Αναλυτικότερα λοιπόν, οι παίχτες και των δύο ομάδων μπήκαν στο στίβο μάχης με σκοπό να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο, ωστόσο όταν ανέλαβε δράση ο Τάκης Καραγκούνιας, οι πρώτες εντάσεις και φωνές, δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν ο Τάκης, βρέθηκε αντίπαλος με τον Ντάνιελ από τον οποίο και έχασε, ενώ αμέσως μετά άρχισε να επιρρίπτει ευθύνες για την δική του αστοχία στον… Γιωρίκα.

«Εγώ δεν σας ενοχλώ όταν παίζετε, είστε μέσα στη μέση Γιωρίκα μου. Σοβαρός είμαι, δεν σου είπα να κάνεις άκρη; Γιώργο δεν μιλάς καλά τώρα», φώναξε στους παίχτες της δικής του αλλά και της αντίπαλης ομάδας.

Ο Γιώργος, απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος: «Όπως γουστάρω θα μιλάω. Όπως σου αξίζει έτσι θα μιλάω», ενώ ο Τάκης Καραγκούνιας, απάντησε με παράπονο και ένταση: «Μου αξίζει εμένα που είσαι μέσα στη μέση Γιώργο;»

«Δεν έκατσα μέσα στη μέση. Έκανα άκρη, εννοείται πως θα έκανα άκρη», πρόσθεσε με φωνές ο Γιωρίκας.

Σε αυτό το σημείο, η ένταση κορυφώθηκε, η φωνές υψώθηκαν και οι υπόλοι παίχτες πήραν μέρος στη διαμάχη. Προφανώς, ακούστηκαν «βαριές» κουβέντες και υβριστικά λόγια με τον Γιωρίκα να αποκρίνεται: «Γιατί να μου πεις τι να κάνω; Δεν είμαι μ@%&%@»!

«Εγώ δεν είμαι ποτέ δίπλα σας», φώναξε ο Καραγκούνιας, ενώ οι συμπαίχτες του προσπαθούσαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, με τον ίδιο να αρνείται να ακούσει οποιοδήποτε επιχείρημα: «Δεν θέλω. Δεν θέλω σου είπα τώρα. Όχι λες βλακείες», φώναζε και στους δύο πάγκους!

Η διαμάχη αυτή ωστόσο και η ένταση του Τάκη, ήταν η αφορμή για να εκνευριστούν οι παίχτες και να απαντήσει με ένταση ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης: «Είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε θα έχουμε ένταση σε αυτόν τον πάγκο. Έχει 25 μέρες το ίδιο πράγμα» με τον Καραγκούνια να απαντάει :«Ρε κάνε μου τι χάρη. Άντε τελείωνε από εδώ».

Οι υβριστικές κουβέντες συνεχίστηκαν καθώς ο Μάριος έφευγε από το στίβο μάχης εκνευρισμένος, ενώ γυρνώντας πίσω με ένταση, φώναξε στον Τάκη:

«Έχεις πρόβλημα, ρε μ$%^&* κάνεις το ίδιος πράγμα κάθε μέρα. Στο χουμε πει τόσες φορές. Αν κερδίζεις όλα καλά, αν χάνεις γίνεται χαμός. Δεν φταίει ο Γιωρίκας, έκανε καλύτερες βολές και κέρδισε».

Σε δεύτερο χρόνο οι παίχτες κλίθηκαν να σχολιάσουν την εν λόγω αντίδραση στην κάμερα του Exathlon, με τον Μάριο Πρίαμο να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Υπήρξε μια ένταση, είναι μια ειδική περίπτωση χαρακτήρα, την οποία αντέχεις ή δεν αντέχεις. Εγώ προσωπικά έχω μάθει μαζί του, είμαι συνηθισμένος, είμαστε φίλοι, σαν το σκύλο με τη γάτα. Πολλές φορές μπορεί να του φωνάζω, αλλά μέσα μου γελάω».

Ο Φάνης Μπολέτσης, σχολίασε με γέλια στην κάμερα του παιχνιδιού, ενώ να σημειωθεί πως η ένταση μεταφέρθηκε και στην μεταξύ του σχέση, πίσω στον πάγκο: «Κεφάλαιο Τάκης, δεν έχω πάρει πτυχίο ψυχολογίας. Δεν είμαι ψυχολόγος. Έχω αναλάβει και έναν άλλο ρόλο εδώ. Δεν θα του κρατήσω κακία, ούτε εκείνος. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια, πώς στη νίκη είναι όλα τέλεια, στην ήττα δραματικά».

