Εντάσεις και σχόλια στο Exathlon;

Όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου του Exathlon ο Άρης Σοϊλέδης από την μπλε ομάδα, τάχθηκε απέναντι από την Καρονίνα Καλύβα, με αφορμή ορισμένα σχόλια προς το πρόσωπό του.

Πιο συγκεκριμένα ο αθλητής, ξέσπασε καθώς τον έθιξαν τα σχόλια που έκανε η Καρολίνα όταν τον είδε πως είχε ξυριστεί, με αποτέλεσμα ο ίδιος να θέσει το ζήτημα επί τάπητος και στο ceremony. Εκεί ο Άρης Σοϊλέδης αποκάλυψε: «Μόλις βγήκα στην κουζίνα μου κάνει «Α! 45 χρονών. Να σε δω λίγο. Και τα αυτιά σου πετάνε».

Έπεσε εκεί καμπανιά, προσβολή κατευθείαν. Αφού έχει προσβάλλει τη μισή ομάδα, έπρεπε να προσβάλλει και εμένα σήμερα. Συνεχίζουμε», είχε δηλώσει αρχικά ενώ ανέφερε πως υπάρχουν και ορισμένα «πηγαδάκια» που λειτουργούν υπόγεια στην ομάδα.

Σε δεύτερο χρόνο η Καρολίνα τοποθετήθηκε επί του θέματος για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, λέγοντας πως δεν λειτουργεί υπόγεια.

Exathlon: Σοϊλέδης vs Καρολίνα

Στο σημερινό επεισόδιο, ο Άρης Σοϊλέδης, ξέσπασε για ακόμη μια φορά στην κάμερα του Exathlon, τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψει να ξανά συμβεί κάτι αντίστοιχο:

«Το θέμα με την Καρολίνα το έθιξα διότι έχω προσπαθήσει πολλές φορές να έρθω σε διάλογο στο σπίτι και δεν έχω βγάλει καμία απολύτως άκρη, όπως και κανένας άλλος από την ομάδα. Και επειδή δεν βλέπω να καταλαβαίνει ότι συνεχώς προσβάλλει κόσμο, έπρεπε να το πω αυτό στο ceremony, μπας και την ακούσει λίγο και έρθει στα σιγκαλά της», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν γίνεται να την αφήνουμε να προσβάλλει συνέχεια κόσμο στην ομάδα. Κάποιοι μπορεί να το δέχονται, εγώ όμως δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι το 2025, να σου λένε ότι πρέπει να ευθυγραμμίσεις τα δόντια σου αλλά και ότι κρατάς μούσι γιατί έχεις προγούλια. Ποιος τα λέει αυτά τη σήμερον ημέρα;»

Αμέσως μετά, στην κάμερα βρέθηκε η Καρολίνα Καλύβα, η οποία υπερασπιστικέ τον εαυτό της: «Εκείνη τη στιγμή που το είπα αυτό, δεν είδα ενόχληση. Το ότι το ανέφερε στο ceremony ήταν ξεκάθαρα στοχευμένο. Δεν νομίζω να ενοχλήθηκε και τόσο γιατί ο ίδιος γνωρίζει πώς είναι να είναι ξυρισμένος και πώς είναι να μην είναι ξυρισμένος. Έχω μάθει να ζω με αυτό, δεν νομίζω να αλλάξει. Έχω μάθει να το διαχειρίζομαι όλο αυτό το σκηνικό με τον Άρη. Φροντίζω να μην με επηρεάζει τόσο, γιατί δεν άξιζε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πώς όμως μια τέτοια κόντρα μπορεί να επηρεάσει τον πυρήνα της ομάδας;

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcw4nj5pubg1?integrationId=40599y14juihe6ly}