Exathlon - με εντάσεις και παρεξηγήσεις έρχεται το αποψινό επεισόδιο.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου το Exathlon, έρχεται με ένα νέο επεισόδιο, του οποίου το τρέιλερ προμηνύει μεγάλες εντάσεις στην πορτοκαλί ομάδα.

Από το χθεσινό αγώνισμα ασφαλείας μεταξύ των αντρών, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Άρης Σοϊλέδης, ενώ η ομάδα του, κατάφερε να κερδίσει και το μεγάλο αγώνισμα ασυλίας.

Exathlon τι θα δούμε σήμερα

Ο νικητής του Μεταλλίου, Άρης Σοϊλέδης, μετά από την ολοκλήρωση της ημέρας, δήλωσε στην μπλε ομάδα, στην οποία ανήκει, πως το μετάλλιο ανήκει στην ομάδα και σε όποιον το χρειαστεί, ωστόσο συμπλήρωσε πως αναφέρεται κυρίως στους άντρες συμμετέχοντες.

Έτσι λοιπόν, στο αποψινό επεισόδιο, αν η ομάδα του καταφέρει να κατακτήσει τη νίκη στο αγώνισμα ασφαλείας, τότε οι πιθανότητες είναι υπέρ των γυναικών να παραμείνουν ασφαλείς με την επόμενη υποψήφια να έρχεται από τους Πορτοκαλί.

Στο αγώνισμα για το σπίτι, οι δύο ομάδες, μπαίνουν δυναμικά και αποφασιμένες να κερδίσουν τις ανέσεις της βίλας. Οι εντάσεις παρ’ όλα αυτά συνεχίζονται, με τον Τάκη Καραγκούνια να βρίσκεται στο επίκεντρο. Όπως όλα δείχνουν διατηρεί «ανοιχτούς λογαριασμούς» τόσομε τους παίχτες της μπλε όσο με της πορτοκαλί ομάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα ωστόσο, ήδη από το τρέιλερ, φαίνεται πως κρυφά λόγια και κόντρες, έρχονται στην επιφάνεια.

Οι γυναίκες και των δύο ομάδων αυξάνουν τους τόνους και η ένταση μεταξύ της Μαίη Εμμανουηλίδου και την Μαίρη Πετεινάρη κορυφώνονται, ενώ στη συζήτηση, εμπλέκεται και η Βίκυ.

Πώς όμως επηρεάζουν τους παίχτες οι εντάσεις;

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcv9i7hl5azd?integrationId=40599y14juihe6ly}