Απαλλαγή για την Ιωάννα από τις πίστες του Exathlon για απόψε.

Το αποψινό επεισόδιο Exathlon, ξεκίνησε για μια ακόμη φορά με αλλαγές και απρόσμενες εξελίξεις για τις δύο ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας, καλωσόρισε τους αθλητές σε έναν ακόμη στίβο μάχης και στο αγώνισμα σπιτιού, μέσω του οποία θα αναδειχθούν οι παίχτες που θα απολαύσουν τις ανέσεις της βίλας. Γρήγορα όμως ο παρουσιαστής, πέρασε στην Ιωάννα από την πορτοκαλί ομάδα, την οποία έθεσε εκτός αγωνισμάτων για σήμερα, λόγω τραυματισμού.

Exathlon: Εκτός run η Ιωάννα

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος ασφαλείας, η Ιωάννα από την πορτοκαλί ομάδα, τραυματίστηκε και συγκεκριμένα κάηκε από τη φωτιά που υπήρχε στο στίβο μάχης.

Αφού λοιπόν, ο Γιώργος Καράβας υποδέχθηκε τους παίχτες στο στίβο μάχης, με χιούμορ έδωσε το λόγο στην Ιωάννα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθατε στον αγώνα σπιτιού. Στον αγώνα που θα μάθουμε ποια ομάδα θα είναι εκείνη που θα κατοικίσει στη βίλα. Εχθές, ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας ασφαλείας. Πορτοκαλί εσείς χάσατε. Ιωάννα μου, να περάσω σε εσένα. Πρέπει να σου πω ότι είσαι η πρώτη παίχτρια στα εννιά χρόνια ιστορίας του Exathlon- δεν ξέρω αν πρέπει να σε αποκαλέσω παίχτρια ή «αναστενάρισα»- η οποία λόγω ταχύτητας βρήκες και πιάστηκε στην φωτιά και έκαψες το χέρι σου», δήλωσε ο Γιώργος Καράβας, προκαλώντας γέλια.

Σε αυτό το σημείο η Ιωάννα γελώντας, δήλωσε: «Ναι, Γιώργο, τη στιγμή που τρέχω, μου είναι αδύνατο να σκεφτώ πράγματα. Απλά μπαίνω στο run και θέλω να φτάσω στο στόχο- όσο πιο γρήγορα γίνεται. εχθές είχα μια άτυχη στιγμή. Τα ακροδάχτυλα μου έχουν καεί λίγο, αλλά είμαι καλά, εχθές πονούσα, αναμένω να αναρρώσω για να ξαναπαίξω».

Μάλιστα ο παρουσιαστής αστειευόμενος της ευχήθηκε περαστικά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα αλλάξεις και δακτυλικά αποτυπώματα. Περαστικά σου εύχομαι. Σήμερα με εντολή γιατρού δεν θα αγωνιστείς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcw4uwjnko0h?integrationId=40599y14juihe6ly}