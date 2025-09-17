Στο νέο επεισόδιο του Exathlon, σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, οι άντρες και των δύο ομάδων, μπήκαν στο στίβο μάχης, διεκδικώντας το μετάλλιο ασφαλείας, το οποίο τελικά κατάφερε να κερδίσει ο Άρης Σοϊλέδης.
Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγωνίσματος, ο Τάκης Καραγκούνιας μπήκε στο run με το βλέμμα στο μετάλλιο, ωστόσο όταν έφτασε στους στόχους, οι φωνές από τον πάγκο, τον έκαναν να χάσει τη συγκέντρωσή του.
Exathlon: Καραγκούνιας vs Ντάνιελ
Πιο συγκεκριμένα, ο συμπαίχτης του Καραγκούνια, Ντάνιελ Νούρκα, του φώναξε να προσέχει για να μην τραυματιστεί! Αυτό ωστόσο ήταν αρκετό για να βγάλει τον Τάκη Καραγκούνια «εκτός εαυτού».
Με την ολοκλήρωση του run ο τελευταίος, πλησίασε τους πάγκους και μιλώντας σε όλους του συμπαίχτες του, μίλησε έντονα, λέγοντας: «Αφήστε με να το χαρώ, ρε μ@@@@@. Μιλάω σε όλους σας, όταν παίξατε εγώ δεν φώναξα τίποτα. Ήθελα να το χαρώ. Δεν είναι πλάκα. Βάλτε μου και χέρι τώρα», και πρόσθεσε:
«Θέλετε να το κάνουμε πολεμικό το έργο το βράδυ; Όταν παίξατε εγώ δεν είπα τίποτα»
Σε αυτό το σημείο ο Ντάνιελ, πήρε το λόγο λέγοντας: «Να προσέχεις σου είπα», ενώ ο Καραγκούνιας εμφανώς επηρεασμένος του αποκρίθηκε: «Τι να προσέξω, ρε Ντάνιελ; Εξήγησε μου τι να προσέξω; Άμα χτυπήσω να πάω σπίτι μου».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvb1kk0v31d?integrationId=40599y14juihe6ly}