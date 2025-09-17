Νέα διαμάχη στο Exathlon!

Στο νέο επεισόδιο του Exathlon, σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, οι άντρες και των δύο ομάδων, μπήκαν στο στίβο μάχης, διεκδικώντας το μετάλλιο ασφαλείας, το οποίο τελικά κατάφερε να κερδίσει ο Άρης Σοϊλέδης.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγωνίσματος, ο Τάκης Καραγκούνιας μπήκε στο run με το βλέμμα στο μετάλλιο, ωστόσο όταν έφτασε στους στόχους, οι φωνές από τον πάγκο, τον έκαναν να χάσει τη συγκέντρωσή του.

Exathlon: Καραγκούνιας vs Ντάνιελ

Πιο συγκεκριμένα, ο συμπαίχτης του Καραγκούνια, Ντάνιελ Νούρκα, του φώναξε να προσέχει για να μην τραυματιστεί! Αυτό ωστόσο ήταν αρκετό για να βγάλει τον Τάκη Καραγκούνια «εκτός εαυτού».

Με την ολοκλήρωση του run ο τελευταίος, πλησίασε τους πάγκους και μιλώντας σε όλους του συμπαίχτες του, μίλησε έντονα, λέγοντας: «Αφήστε με να το χαρώ, ρε μ@@@@@. Μιλάω σε όλους σας, όταν παίξατε εγώ δεν φώναξα τίποτα. Ήθελα να το χαρώ. Δεν είναι πλάκα. Βάλτε μου και χέρι τώρα», και πρόσθεσε:

«Θέλετε να το κάνουμε πολεμικό το έργο το βράδυ; Όταν παίξατε εγώ δεν είπα τίποτα»

Σε αυτό το σημείο ο Ντάνιελ, πήρε το λόγο λέγοντας: «Να προσέχεις σου είπα», ενώ ο Καραγκούνιας εμφανώς επηρεασμένος του αποκρίθηκε: «Τι να προσέξω, ρε Ντάνιελ; Εξήγησε μου τι να προσέξω; Άμα χτυπήσω να πάω σπίτι μου».

