Δυνατές ερμηνείες, χαμόγελα και ένα ταξίδι γεμάτο μουσική. Επιστρέφει το The Voice!

Το απόλυτο talent show, The Voice, επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, υποσχόμενο έντονες συγκινήσεις, δυνατές ερμηνείες και πολλά χαμόγελα, σε ένα νέο, συναρπαστικό μουσικό ταξίδι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα η πρεμιέρα, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με τους αγαπημένους coaches, να έχουν ήδη λάβει τις θέσεις τους και τον Γιώργο Καπουτζίδη, να αναλαμβάνει για ακόμη μια χρονιά, τα ηνία της παρουσίασης.

The Voice: Από 27 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, εξέδωσε και την επίσημη ανακοίνωση, εντείνοντας την αγωνία των τηλεθεατών και των διαγωνιζόμενων:

«Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, είναι για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ! Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, χαρούμενη διάθεση, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμα πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, με τη μουσική γνώση, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα… challenges, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους.

Ποιος από τους αγαπημένους coaches θα συγκεντρώσει τις καλύτερες φωνές; Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρατεύει τη ζεστασιά, το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, για να υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και να βρεθεί στο πλευρό των διαγωνιζόμενων. Οι Blind Auditions δίνουν και φέτος το πρώτο στίγμα: Διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR και, με μοναδικό «όπλο» τη φωνή, διεκδικούν μια θέση στον απόλυτο μουσικό διαγωνισμό».