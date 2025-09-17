Ποια είναι η ιστορία πίσω από την Ασπασία; Πρεμιέρα στον Alpha με ένα συναρπαστικό, διπλό επεισόδιο.

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha, έρχεται με ένα διπλό επεισόδιο την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00!

Ποια είναι η Ασπασία; Ποιες είναι οι αδερφές της; Και τι τροπή θα πάρει η ιστορία τους;

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμια: Πρεμιέρα στις 22/09 στις 21:00, στον Alpha

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, «αφήνει» τους τηλεθεατές να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στους ήρωες της σειράς και τις ζωές τους!

«Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η Ασπασία, την οποία ενσαρκώνει η Έβελυν Ασουάντ, είναι η τρίτη κατά σειρά κόρη της Θεοδώρας και του Γεράσιμου. Μεγάλωσε στο μικρό χωριό στις παρυφές του Ολύμπου μαζί με τις αδερφές της, στις οποίες τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Αυτή η φωνή έκανε και τον Σταύρο, τον άντρα της, να την ερωτευτεί και να την πάει νύφη στην Καλαμάτα, όπου μένουν με την μητέρα του, την κυρά Στέλλα. Ανήσυχο πνεύμα, δεν τις αρέσουν οι τυπικότητες και θέλει να ζήσει τη ζωή στην ολότητά της. Αγαπάει βαθιά τον σύζυγο και τις δύο κόρες τους, όμως η ζωή της νοικοκυράς δεν της είναι αρκετή. Στο τραγούδι, η Ασπασία βρίσκει τον ενθουσιασμό, την έξαψη και τον ερωτισμό που λείπει από την ζωή της με τον Σταύρο και τα παιδιά. Όμως, αυτή, η βαθιά της επιθυμία, φέρνει τριβές με τον Σταύρο και η Ασπασία προσπαθεί διακαώς να ισορροπήσει ανάμεσα στη νύχτα και την οικογένεια, ανάμεσα στο να είναι γυναίκα και στο να είναι μητέρα.

Η Έβελυν Ασουάντ μεταφέρει την Ασπασία από το χαρτί στην οθόνη:

{https://www.tiktok.com/@alphatv_official/video/7535750377975663904}

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος υποδύεται τον Σταύρο, τον σύζυγο της Ασπασίας. Έχασε τον πατέρα του μικρός και από νωρίς ανέλαβε τον βιοπορισμό της οικογένειας ως οδηγός φορτηγών. Μαγεύτηκε από την φωνή και της ομορφιά της Ασπασίας και ερωτεύτηκε τον δυναμισμό της. Λατρεύει τις δυο κόρες τους, αν και πάντα ήθελε και έναν γιο. Είναι ευγενικός, ευχάριστος και πολύ εργατικός αλλά παράλληλα είναι κι ένας άντρας παραδοσιακών αρχών που όμως είναι διατεθειμένος να αλλάξει για χάρη της γυναίκας που αγαπάει. Οι συνεχείς υποχωρήσεις που καλείται να κάνει σε βάρος της ήρεμης οικογενειακής ζωής που επιθυμεί, τον οδηγούν σε αδιέξοδα και ενίοτε σε εκρήξεις.

O Δημήτρης Αποστολόπουλος ενσαρκώνει τον Σταύρο:

{https://www.tiktok.com/@alphatv_official/video/7543172070520163616}

Η Ιωάννα Μαυρέα ζωντανεύει στην μικρή οθόνη την κυρά-Στέλλα, τη μητέρα του Σταύρου και πεθερά της Ασπασίας. Μένει στην Καλαμάτα με τον γιο της καθώς έχασε τον σύζυγό της νωρίς και δεν έφτιαξε ξανά τη ζωή της με άλλον άντρα. Απλή γυναίκα, μεγαλωμένη σε χωριό. Είναι πρόσχαρη και διακριτική. Αγωνιά για την ευτυχία της οικογένειας του γιου της, οπότε συχνά γίνεται διαιτητής στις κόντρες του ανδρόγυνου και δεν φοβάται ακόμη και να μαλώσει τον Σταύρο όταν χρειάζεται. Το φλερτ που δέχεται από τον Αλέκο, το αφεντικό του Σταυρού, με τον οποίο γνωρίζονται πολλά χρόνια και είναι σχεδόν σαν οικογένεια, ξυπνάει μέσα της μια επιθυμία ξεχασμένη, την οποία φοβάται να εξερευνήσει, αλλά ίσως της είναι απαραίτητη..

Η Ιωάννα Μαυρέα υποδύεται την κυρά-Στέλλα:

{https://www.tiktok.com/@alphatv_official/video/7543914248200621344}

Η Δέσποινα, την οποία υποδύεται η Ειρήνη Βαλατσού, την κόρη του Κυρ-Αλέκου και καλή φίλη του Σταύρου, αλλά και της Ασπασίας. Παντρεύεται έναν ναυτικό, τον Αχιλλέα Λιναρά. Όταν ο έρωτας καταλαγιάζει, το ελεύθερο πνεύμα του Αχιλλέα, και η συνεχής απουσία του στα καράβια, την τρομοκρατούν καθώς συνειδητοποιεί πόσο μόνη νιώθει. Προσπαθεί να έχει τη ζωή που θέλει μαζί του, όμως συχνά αναρωτιέται εάν θα ήταν πιο ευτυχισμένη με κάποιον σαν τον Σταύρο… Είναι ήρεμη παρουσία, χαμογελαστός και τρυφερός άνθρωπος. Είναι παραδοσιακών αρχών και ονειρεύεται μια οικογένεια με πολλά παιδιά.

Η Ειρήνη Βαλατσού είναι η Δέσποινα:

{https://www.tiktok.com/@alphatv_official/video/7536488377076485409}

Το αφεντικό του Σταύρου, τον κυρ-Αλέκο, υποδύεται ο Κώστας Αποστολάκης. Λαϊκός χαρακτήρας και πολύ τίμιος. Αγαπάει τον Σταύρο σαν παιδί του και ήλπιζε να τον παντρέψει με την κόρη του, αλλά υποχώρησε στις επιθυμίες των παιδιών. Έχασε την γυναίκα του νωρίς και αποφάσισε να μην παντρευτεί ξανά μέχρι τουλάχιστον να τακτοποιηθεί η κόρη του. Μετά τον γάμο της Δέσποινας, νιώθει ελεύθερος να διεκδικήσει την γυναίκα την οποία αγάπησε μέσα από τα χρόνια, την κυρά-Στέλλα.

Ο Κώστας Αποστολάκης ενσαρκώνει τον κυρ-Αλέκο:

{https://www.tiktok.com/@alphatv_official/video/7538347970719190304}

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Το τρέιλερ της Ασπασίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=rWRAfSX4fE4}