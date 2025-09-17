Μια συνήθεια που έγινε «παράδοση»! Στο πλευρό της ερμηνεύτριας βρέθηκε ο Νίκος Αλιάγας.

Η διεθνής τραγουδίστρια Νανά Μούσχουρη, παρέα με τον Νίκο Αλιάγα, βρέθηκαν σε κοινή παρέα στα Βλάχικα της Βάρης όπου και δείπνησαν το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου.

Η ερμηνεύτρια, ακόμη και στα 91 της χρόνια, φαίνεται να τηρεί κάποιες συνήθειες, καθώς σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά η ίδια, όποτε είναι στην Ελλάδα, επιλέγει να βρίσκεται στο σημείο με καλή παρέα.

Η Νανά Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας μαζί στα Βλάχικα

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρεται και στη λεζάντα της δημοσίευσης, η βραδιά αποτέλεσε μια αληθινή «βουτιά» στο παρελθόν, γεμάτη πλούσιες αναμνήσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι συζητήσεις για σχέδια και προοπτικές του μέλλοντος.

Ο μάνατζερ Γιάννης Κουτράκης λοιπόν, επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή του με την εξής λεζάντα: «Στα Βλάχικα της Βάρης με την Νάνα και τον Νίκο.

Η Νάνα Μούσχουρη στα 91 της παραμένει σταθερή και πιστή, κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα πηγαίνει πάντα στα Βλάχικα. Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει.

Χθες στην παρέα ήταν και ο αγαπημένος της φίλος ο Νίκος Αλιάγας. Μιλήσαμε για το μέλλον κάναμε σχέδια , μιλήσαμε και για το παρελθόν , ο Μάνος, ο Γκάτσος, ο Ξαρχάκος, ο Μίμης ο Φασιανός, ο Quincy, o Dylan, o Leonard .

Το κλείσαμε το μαγαζί.

Η Νάνα και ο Νίκος πουλιά αποδημητικά, φεύγουν επιστρέφουν, μια ζωή στην ίδια διαδρομή. Αιώνες συμβαίνει αυτό με τους Έλληνες. H πατρίδα τους όμως είναι μια Ελλάδα που έχουν στην καρδιά και στην ψυχή τους ως κάτι ιερό που το πρεσβεύουν με πάθος, σεβασμό και ανιδιοτέλεια .

Οσοι ζουν εκτός συνόρων κάνουν ακριβώς το ίδιο, από τον παλιότερο μέχρι τον πιο νέο.

Νυν και αεί.

Nana Mouskouri Nikos Aliagas»

