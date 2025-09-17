Οι φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν το παιδί σας είναι αναστατωμένο.

Όλοι οι γονείς γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουν το παιδί τους όταν βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική αναστάτωση. Στιγμές θυμού, απογοήτευσης ή θλίψης μπορεί να μοιάζουν χαοτικές, όμως η στάση του γονέα είναι εκείνη που θα καθορίσει εάν το παιδί θα νιώσει ασφάλεια και κατανόηση ή αν θα κλειστεί περισσότερο στον εαυτό του.

Η πιο ισχυρή στρατηγική που μπορούν να επιστρατεύσουν οι γονείς είναι η επιβεβαίωση. Όταν ένα παιδί νιώθει ότι το πιστεύουν και το ακούν, τότε χτίζει μέσα του ένα θεμέλιο ασφάλειας, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει την αυτορρύθμιση, την επικοινωνία και τη συναισθηματική του ανθεκτικότητα.

Η ειδικός και θεραπεύτρια Kelsey Mora, με πολυετή εμπειρία στη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις όπως ιατρικά προβλήματα, τραύματα ή απώλειες, υπογραμμίζει ότι κάθε παιδί –ανεξαρτήτως ηλικίας– χρειάζεται να νιώσει ότι το βλέπουν και το αποδέχονται. Μόνο έτσι μπορεί να αφήσει τον «συναισθηματικό εγκέφαλο» και να στραφεί στον «σκεπτόμενο εγκέφαλο», αναζητώντας λύσεις.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο δυνατές φράσεις επικύρωσης ανάλογα με την ηλικία του παιδιού:

0–2 ετών: «Είμαι εδώ.»

Στα βρέφη και τα νήπια η ασφάλεια μεταδίδεται περισσότερο μέσα από την παρουσία, τον τόνο και την αφή, παρά από τα ίδια τα λόγια. Η φράση «Είμαι εδώ» λειτουργεί καθησυχαστικά και στέλνει το μήνυμα: «Δεν πάω πουθενά, μπορείς να βασιστείς σε μένα».

3–5 ετών: «Δεν ήσουν έτοιμος/η να φύγεις από το πάρκο και αυτό σε αναστάτωσε»

Τα μικρά παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους κυρίως με τη συμπεριφορά. Όταν οι γονείς ονομάζουν το συναίσθημα πίσω από τη συμπεριφορά, δίνουν στο παιδί τη γλώσσα που δεν διαθέτει ακόμη. Έτσι νιώθει ότι γίνεται κατανοητό, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνει υγιείς τρόπους έκφρασης.

6–9 ετών: «Είναι λογικό να νιώθεις απογοήτευση»

Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν πιο σύνθετα συναισθήματα αλλά χρειάζονται επιβεβαίωση ότι αυτά είναι φυσιολογικά. Η ονομασία και η ομαλοποίηση των συναισθημάτων ενισχύει την αυτοεκτίμηση και τους δίνει εμπιστοσύνη ότι μπορούν να διαχειριστούν δυσκολίες.

10–12 ετών: «Επιτρέπεται να νιώθεις απογοήτευση και να θέλεις να την ξεπεράσεις»

Οι μεγαλύτεροι μαθητές συχνά βιώνουν αντικρουόμενες σκέψεις και συναισθήματα. Η επικύρωση τους βοηθά να αναγνωρίσουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό και ταυτόχρονα τους ενθαρρύνει να σκεφτούν λύσεις και τρόπους βελτίωσης της κατάστασης.

13+ ετών: «Αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο. Χαίρομαι που μου το είπες»

Οι έφηβοι χρειάζονται χώρο για να μιλήσουν χωρίς κριτική ή βιαστικά «διορθωτικά σχόλια». Η αναγνώριση της δυσκολίας τους, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της εμπιστοσύνης τους, δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας. Όσο πιο ασφαλείς νιώθουν, τόσο πιο πρόθυμοι θα είναι να ανοιχτούν ξανά.