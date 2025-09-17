Ποιες είναι οι συνηθισμένες αιτίες για την εμφάνιση εξογκομάτων στη γλώσσα.

Ένα μικρό εξόγκωμα στη γλώσσα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, πόνο ή απλώς ανησυχία. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κάτι ακίνδυνο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένδειξη υποκείμενου προβλήματος που απαιτεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τους οδοντιάτρους Dr. Sandip Sachar και Dr. Whitney White, η γλώσσα είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο, συνεχώς εκτεθειμένο σε τροφές, βακτήρια, ερεθιστικούς παράγοντες και τραυματισμούς. Έτσι, δεν είναι περίεργο που μερικές φορές εμφανίζει εξογκώματα ή αλλοιώσεις.

Συνηθισμένες αιτίες εξογκωμάτων στη γλώσσα

Οι πιο συχνές περιπτώσεις είναι αθώες και δεν απαιτούν θεραπεία:

Μεγάλοι γευστικοί κάλυκες: Φυσιολογικοί σχηματισμοί, συνήθως στο πίσω μέρος της γλώσσας.

Γεωγραφική γλώσσα: Κόκκινες, λείες κηλίδες με λευκά περιγράμματα που αλλάζουν θέση. Είναι καλοήθεις και δεν χρειάζονται θεραπεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παροδική γλωσσική θηλίτιδα: Μικρά, κόκκινα και επώδυνα εξογκώματα που σχετίζονται με στρες, τραύμα ή όξινα τρόφιμα.

Πιο σοβαρές αιτίες

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή:

Έλκη ή τραυματισμοί από δάγκωμα ή τριβή σε αιχμηρά δόντια/συσκευές.

Εξογώμματα που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό ή το στρες.

Αλλεργικές αντιδράσεις σε τρόφιμα ή στοματικά προϊόντα.

Ιογενείς λοιμώξεις όπως HPV, έρπης ή ακόμη και COVID-19, που μπορεί να εκδηλωθούν με φουσκάλες, λευκές πλάκες ή έλκη.

Μυκητιασικές λοιμώξεις (πιο συχνές σε άτομα με χαμηλή άμυνα ή οδοντοστοιχίες).

Καρκίνος του στόματος: Εξογκώματα ή πληγές που δεν επουλώνονται, αλλάζουν χρώμα ή μεγαλώνουν.

Πώς να τα προλάβετε και να τα αντιμετωπίσετε

Η πρόληψη βασίζεται κυρίως στην καλή στοματική υγιεινή και σε μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες:

Αποφύγετε τραυματισμούς από δάγκωμα ή αιχμηρά αντικείμενα.

Περιορίστε όξινα/πικάντικα τρόφιμα.

Διαχειριστείτε το άγχος.

Σταματήστε το κάπνισμα, που αυξάνει τον κίνδυνο φλεγμονών και καρκίνου.

Για την ανακούφιση των ήπιων εξογκωμάτων:

Ξέπλυμα με χλιαρό αλατόνερο.

Τοπικά αναισθητικά τζελ (π.χ. βενζοκαΐνη).

Μαλακές τροφές και καλή ενυδάτωση.

Συνήθως, τα εξογκώματα υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς φάρμακα.

Πότε να δείτε γιατρό

Επικοινωνήστε με οδοντίατρο ή γιατρό εάν:

Το εξόγκωμα δεν υποχωρεί σε 2 εβδομάδες.

Υπάρχει ανεξήγητη αιμορραγία ή έντονος πόνος.

Εμφανίζονται πρησμένοι λεμφαδένες.

Δυσκολεύεστε στην κατάποση ή στην αναπνοή.

Οι τακτικοί οδοντιατρικοί έλεγχοι δύο φορές τον χρόνο δεν προστατεύουν μόνο τα δόντια, αλλά και τη συνολική υγεία του στόματος. Όπως σημειώνει η Dr. Sachar, «δεν είναι όλα τα εξογκώματα της γλώσσας επικίνδυνα, αλλά ένας έλεγχος μπορεί να προσφέρει σιγουριά και να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση ύποπτων αλλοιώσεων».