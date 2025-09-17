Η πανεπιστημιακή γνώση συναντά την κοινωνία στα μαθήματα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ που ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου.

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανοίγει τις πόρτες του στο ευρύ κοινό και προσκαλεί όλους όσοι αγαπούν τη γλώσσα και τη λογοτεχνία να παρακολουθήσουν, χωρίς δίδακτρα, μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ως ακροατές και ακροάτριες.

Με την πλούσια παράδοσή του και τις διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει, το Τμήμα επιδιώκει να φέρει την πανεπιστημιακή γνώση πιο κοντά στην κοινωνία, μετατρέποντάς την σε ένα κοινό αγαθό ανοιχτό σε όλους. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και καλύπτουν ενότητες γλωσσολογίας, καθώς και αρχαίας, βυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Ιωάννα Καραμάνου, δήλωσε: «Σας απευθύνουμε ένα εγκάρδιο κάλεσμα να παρακολουθήσετε στον φιλόξενο χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής, μαθήματα γλωσσολογίας και ελληνικής λογοτεχνίας, αρχαίας, βυζαντινής και νεότερης. Αξίζει να μοιραστούμε τη γνώση ως κοινό αγαθό».

Σε όσους παρακολουθήσουν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ενώ για τους/τις εκπαιδευτικούς θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων μαθημάτων διδακτικής της λογοτεχνίας και της γλωσσολογίας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ