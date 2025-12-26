Αναλυτές εκτιμούν πως στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο χρυσός μπορεί να κινηθεί προς τα 5.000 δολάρια, ενώ το ασήμι έχει προοπτικές να προσεγγίσει τα 90 δολάρια.

Σε ιστορικά υψηλά κινούνται την Παρασκευή ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα, καθώς η κερδοσκοπική δυναμική και η περιορισμένη ρευστότητα στο τέλος του έτους ενισχύουν την αγορά πολύτιμων μετάλλων, την ώρα που οι αγορές προεξοφλούν νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,6% στα 4.549,50 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο καταγράφουν άνοδο στα 4.555,20 δολάρια.

Το ασήμι σημειώνει άλμα 3,6% στα 74,56 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας προηγουμένως αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στα 75,14 δολάρια.

Αναλυτές εκτιμούν πως στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο χρυσός μπορεί να κινηθεί προς τα 5.000 δολάρια, ενώ το ασήμι έχει προοπτικές να προσεγγίσει τα 90 δολάρια.

Ο χρυσός καταγράφειε φέτος τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδό του από το 1979, καθώς στηρίζεται στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, στην ισχυρή ζήτηση από κεντρικές τράπεζες, στην αύξηση των τοποθετήσεων σε ETFs και στη συνεχιζόμενη αποδολαριοποίηση.

Το ασήμι ενισχύεται κατά 158% από τις αρχές του έτους, ξεπερνώντας την άνοδο σχεδόν 72% του χρυσού, λόγω διαρθρωτικών ελλειμμάτων, της ένταξής του στη λίστα κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ και της ισχυρής βιομηχανικής ζήτησης.

Καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ το επόμενο έτος, τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, παραμένουν καλά στηριγμένα σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Η πλατίνα καταγράφει άνοδο 7,8% στα 2.393,40 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα αγγίζει ιστορικό υψηλό στα 2.429,98 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύεται κατά 5,2% στα 1.771,14 δολάρια, συνεχίζοντας μετά από υψηλό τριετίας στην προηγούμενη συνεδρίαση. Όλα τα πολύτιμα μέταλλα κατευθύνονται προς εβδομαδιαία κέρδη.

Η πλατίνα και το παλλάδιο, που χρησιμοποιούνται ευρέως στους καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων, ενισχύονται λόγω περιορισμένης προσφοράς, αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς και μετατόπισης επενδυτικής ζήτησης από τον χρυσό. Από τις αρχές του έτους, η πλατίνα ενισχύεται περίπου κατά 165% και το παλλάδιο πάνω από 90%.