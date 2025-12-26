Η μάχη κατά των παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών χαρακτηρίζεται από παράγοντες της αγοράς ως άνιση.

Παρά τη συνεχή εντατικοποίηση των ελέγχων και την αυξανόμενη λίστα μη αδειοδοτημένων παρόχων που απενεργοποιούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη δυναμική στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στο «κατέβασμα» ενός παράνομου ιστοτόπου, στη θέση του εμφανίζεται σχεδόν άμεσα ένας κλώνος με παρεμφερή ηλεκτρονική διεύθυνση, επιτρέποντας στους παίκτες να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Η μάχη κατά των παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών χαρακτηρίζεται από παράγοντες της αγοράς ως άνιση, καθώς η αξία των πονταρισμάτων που διοχετεύονται ετησίως προς αυτές εκτιμάται ότι αγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ. Χωρίς συντονισμένα και πολυεπίπεδα μέτρα από την πολιτεία, η αντιμετώπιση του φαινομένου παραμένει αποσπασματική. Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι το γεγονός ότι μόνο το προηγούμενο έτος περισσότεροι από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν στη λεγόμενη «βιομηχανία» του παράνομου τζόγου, είτε μέσω παράνομων λεσχών και καζίνων είτε μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών ιστοτόπων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμμετοχή ανηλίκων, καθώς, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, ένας στους τρεις παίκτες που τζόγαραν ήταν ηλικίας μόλις 16 ετών.

Ο παράνομος τζόγος, και ειδικά ο διαδικτυακός, διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο ανήλικοι, εθισμένοι παίκτες και εγκληματικά κυκλώματα συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια «γκρίζα ζώνη» μαύρου χρήματος και σοβαρών κοινωνικών κινδύνων. Από τον συνολικό κύκλο εργασιών των 1,7 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου 500 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία όμως διαφεύγουν πλήρως κάθε θεσμικού πλαισίου και ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων εντείνει τις παρεμβάσεις του, εστιάζοντας κυρίως στον περιορισμό της διαδικτυακής διαφήμισης των παράνομων εταιρειών, η οποία λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Μετά τις μηνύσεις που έχουν ήδη κατατεθεί κατά influencer και μη αδειοδοτημένων στοιχηματικών, ο Σύνδεσμος στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στη διακοπή της προβολής τους σε δημοφιλείς ιστοσελίδες γενικού και αθλητικού περιεχομένου, όπου συχνά πρωταγωνιστούν και Έλληνες στις διαφημιστικές καμπάνιες.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι στους παράνομους διεθνείς ιστοτόπους τυχερών παιγνίων δεν διασφαλίζεται η καταβολή των κερδών των παικτών, καθώς οι εταιρείες αυτές δεν καταθέτουν εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας ύψους 1 εκατ. ευρώ, όπως υποχρεούνται οι νόμιμοι πάροχοι. Παράλληλα, δεν εφαρμόζεται το όριο ηλικίας των 21 ετών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Kappa Research, το 10% όσων παίζουν σε παράνομες ιστοσελίδες είναι ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Την ίδια στιγμή, οι παράνομες εταιρείες δεν αποδίδουν φόρους στο ελληνικό Δημόσιο, δεν εφαρμόζουν μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και δεν διαθέτουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα, οι νόμιμοι πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιγνίων καταβάλλουν συνολικά 80 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση επταετούς άδειας λειτουργίας. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 1 εκατ. παίκτες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, επιλέγουν αποκλειστικά παράνομες ιστοσελίδες, οι οποίες όχι μόνο πολλαπλασιάζονται, αλλά συνεχίζουν να διαφημίζονται απρόσκοπτα σε ιστοσελίδες ευρείας επισκεψιμότητας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος πλαισίου ελέγχου.