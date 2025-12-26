Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε. Οικονομικά τα κίνητρα.

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο το 2022.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα (26/12) το πρωί τον γιο της εκτιμώντας πως κρύβεται πίσω από τον φριχτό θάνατό της, με τα κίνητρα να θεωρούνται οικονομικά.

Η γυναίκα, σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, στην καρδιά του Κολωνακίου.

Από την πρώτη στιγμή, ο γιος της υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο μιας και ήταν φανατική καπνίστρια αλλά φαίνεται πως δεν έπεισε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες για τη δολοφονία, διαπίστωσαν πως η γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σπίτι της βρέθηκε και εύφλεκτο υγρό, ένα στοιχείο που φανέρωσε την πρόθεση και την εγκληματική ενέργεια.

Όπως εκτιμούν οι Αρχές, ο γιος του πρώην υπουργού αφού έδωσε τα ηρεμιστικά στην μητέρα του για να ρίξει τις αντιστάσεις της, της έκλεισε το στόμα και την μύτη και στη συνέχεια έριξε το εύφλεκτο υγρό γύρω της για να ξεσπάσει φωτιά και να καλύψει τα ίχνη του.