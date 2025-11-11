Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο Γονέων μέσω ZOOM με θέμα «Θυμός στην Εφηβεία».

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό ψυχο-εκπαιδευτικό σεμινάριο για γονείς με θέμα:

«Θυμός στην Εφηβεία», Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ώρα 17:30-19:00

Η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονων βιολογικών και ψυχοσυναισθηματικών αλλαγών. Οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν όλες αυτές τις μεταβάσεις και ο θυμός αποτελεί μια φυσιολογική

αντίδραση σε αυτές.

Οι έφηβοι, οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία της διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους, μπορεί να νιώσουν θυμό ως απάντηση στις αβεβαιότητες, τις κοινωνικές/μαθησιακές πιέσεις ή τις διαφωνίες με την οικογένεια και τους συνομηλίκους.

Ο θυμός είναι ένας τρόπος για τους εφήβους να επεξεργαστούν τις δικές τους αλλαγές και προκλήσεις, και να κατανοήσουν τον εαυτό τους καλύτερα. Ωστόσο, η διαχείρισή του μπορεί να είναι δύσκολη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους γονείς τους. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βιολογικών και ψυχοσυναισθηματικων καταβολών του θυμού και η καθοδήγηση στη λειτουργική διαχείριση και έκφραση του.

Το ψυχο-εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς παιδιών 10-18 ετών.

Πληροφορίες για την διεξαγωγή του σεμιναρίου:

Απαιτείται εγγραφή για κατοχύρωση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Με τη δήλωση συμμετοχής και τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα σταλεί από την επιστημονική ομάδα του «Μαζί για το Παιδί» ενημερωτικό email με τις πληροφορίες σύνδεσης για την διαδικτυακή συμμετοχή.

Θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Είναι ΔΩΡΕΑΝ.