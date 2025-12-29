Στο σκανδιναβικό ψύχος που θα έρθει στη χώρα μας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του στο facebook, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε πως ψυχρές αέριες μάζες θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν τη χώρα μας το διήμερο Τετάρτη - Πέμπτη με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και μέχρι 10 βαθμούς.

Ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025...»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα «βοηθήσουν» για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.

Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει «ήλιος με δόντια»!

Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και «μαλακώνει» ο καιρός.

Ακολουθεί ο καιρός σε 10 χριστουγεννιατικούς προορισμούς.

Καλή χρονιά με υγεία!

