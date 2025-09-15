Τι έχουν να χωρίσουν μεταξύ τους οι παίκτες του Exathlon; Το παρελθόν και οι εντάσεις δεν σβήνουν.

Το αποψινό επεισόδιο του Exathlon, ξεκίνησε και οι εντάσεις ήδη κορυφώνονται μεταξύ των παικτών.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η μονομαχία μεταξύ της Σταυρούλας και του Τάκη Καραγκούνια συνεχίζεται με νέες αιχμές, σπόντες και λόγια να δίνουν το παρών στην κάμερα του αθλητικού ριάλιτι.

Η ένταση είναι πλέον αισθητή. Πώς όμως κάτι τέτοιο επηρεάζει την ομάδα και τις αποδόσεις των αθλητών;

Exathlon: «Άρχισαν τα όργανα» - Μονομαχία «Τιτάνων»

Αναλυτικότερα λοιπόν, η Σταυρούλα Χρυσαείδη και ο Τάκης Καραγκούνιας βρίσκονται αντίπαλοι… εκτός στίβου μάχης. Η κόντρα συνεχίζεται και στο σήμερα ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, γνώριμα από το Survivor.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, οι δύο αθλητές που φαίνεται πως έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες συνθήκες, δεν έχουν αφήσει πίσω τους τις διαφωνίες τους, ενώ η Σταυρούλα πλέον, εκφράζει «ανοιχτά» την άποψή της απέναντι στο πρόσωπο του Τάκη Καραγκούνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κόντρα κορυφώνεται με την αθλήτρια να μιλάει στην κάμερα, φανερά ενοχλημένη από τον συμπαίχτη της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα πέντε άτομα της ομάδας μου, είμαστε μια χαρά. Όπως είμαστε και πριν δεν έχει αλλάξει κάτι. Ένα συγκεκριμένα άτομο είναι αδιάφορος για μένα, δεν τον ακούω καν, ούτε θα τον προστατεύσω ξανά, ούτε θα τον ξανά ηρεμήσω».

Τι υποστηρίζουν όμως οι τηλεθεατές;