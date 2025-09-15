Τι συνέβη με την υγεία της ηθοποιού που τις στοίχισε την παρουσία της στα φετινά Emmy Awards;

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής η ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα, η οποία δεν κατάφερε να παρευρεθεί στα φετινά Emmy Awards.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια κοινοποιώντας μάλιστα σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ σύμφωνα με την εικόνα της μία ξαφνική αλλεργική αντίδραση επιρέασε την όψη του ματιού της.

Τι συνέβη με την υγεία της ηθοποιού;

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 52χρονη ηθοποιός, ήταν έτοιμη να αναχωρήσει για την απονομή των βραβείων Emmy, ωστόσο, λίγα λεπτά πριν, ένοιωσε μια έντονη αδιαθεσία και μια ενόχληση στο μάτι.

Όπως αποδείχθηκε, η πορεία της υγείας της εξελίχθηκε ραγδαία, επηρεάζοντας ακόμη και οπτικά το σημείο του ματιού της.

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν η Σοφία Βεργκάρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, προκειμένου να μην υποτροπιάσει η κατάσταση της υγείας της.

Ως εκ τούτου βέβαια, η ίδια δεν έδωσε το παρών σε μια από τις σπουδαιότερες τηλεοπτικές στιγμές, ενώ ανήρτησε και μια σχετική δημοσίευση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης προκειμένου να ενημερώσει τους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς της φίλους για την πορεία της.

Στη δημοσίευσή της το βράδυ της Κυριακής, 14 Σεπτεμβρίου, απεικονίζεται η ίδια στα επείγοντα του νοσοκομείου, ξαπλωμένη σε κρεβάτι, ενώ σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο μοιράστηκε και μια εικόνα από το μάτι της. Στη λεζάντα μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν έφτασα στα Emmys αλλά έφτασα στα Επείγοντα . Συγγνώμη που έπρεπε να το ακυρώσω! Η πιο τρελή αλλεργία στα μάτια λίγο πριν μπεις στο αυτοκίνητο!»

Δείτε τη δημοσίευσή της:

{https://www.instagram.com/p/DOm3gEikTSa/?img_index=1}