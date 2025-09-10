Games
Ξεσπά η Ελένη Βουλγαράκη: «Εμετική ηλιθιότητα κάτω από post μου»

Η σύντροφος του Φώτη Ιωαννίδη ανάρτησε βίντεο στο Tik Tok.

Η Ελένη Βουλγαράκη αντέδρασε μέσα από ανάρτησή της στο TikTok στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κάτω από αναρτήσεις της στα social media, κάνοντας λόγο για «εμετική ηλιθιότητα».

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι βρίσκεται στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της και υπογράμμισε πως οι επικρίσεις δεν την επηρεάζουν. Παράλληλα, κάλεσε όσους ασχολούνται με την προσωπική της ζωή να στραφούν στη δική τους καθημερινότητα.

«Όταν κάποιος – ή κάποια, που είναι ακόμη πιο λυπηρό – γράφει την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου με πρόθεση να με προσβάλει ή να με στεναχωρήσει, εγώ συνεχίζω να ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ, με πολλή αγάπη, σε αντίθεση με τους μικρόψυχους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το φετινό καλοκαίρι η Ελένη Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης, πραγματοποίησαν ταξίδια σε Κύθνο, Μήλο και Πάρο, όπου συναντήθηκαν και με τον Τάσο Μπακασέτα.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι προσπαθεί να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, συχνά γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος από τα media και τους φωτογράφους.

{https://www.tiktok.com/@voulgarakieleni/video/7548159851927473430?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7460799960608228886}

