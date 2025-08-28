Games
Έκλεισε το deal Παναθηναϊκού - Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης έτοιμος να γίνει κάτοικος Λισαβόνας, αφού Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκός ήρθαν σε συμφωνία. Οι λεπτομέρειες του deal.

Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρεται να τα βρήκαν σε όλα και έτσι, ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζει βαλίτσες για την Πορτογαλία!

Μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις, οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για περίπου 25.000.000 ευρώ και ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%.

Μάλιστα, ο 25χρονος Έλληνας φορ αναμένεται να μεταβεί στην Πορτογαλία το προσεχές Σαββατοκύριακο (30 & 31 Αυγούστου).

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υπήρξε «πρωταγωνιστής» σε μία σειρά από μεταγραφικά σίριαλ, γύρω από το όνομά του.

Εν τέλει, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποδείχθηκε πιο αποφασισμένη να καλύψει τόσο τα δικά του «θέλω», όσο και του Παναθηναϊκού.

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Φώτης Ιωαννίδης θα μεταβεί σε ένα περιβάλλον όπου θα βρει γνώριμα πρόσωπα, μιας και ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισε στον ίδιο προορισμό το φετινό καλοκαίρι.

πηγή: ole.gr

