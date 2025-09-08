Games
Exathlon: Η πρώτη ανάρτηση του Στάθη Σχίζα μετά την αποχώρησή του

Exathlon: Η πρώτη ανάρτηση του Στάθη Σχίζα μετά την αποχώρησή του Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @schizas_stathis
Ένας τραυματισμός, στάθηκε αφορμή για την αποχώρηση του Στάθη Σχίζα από το Exathlon!

Μια απρόσμενη αποχώρηση από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, ήρθε όταν ο αθλητής Στάθης Σχίζας, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο χέρι κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στο στίβο μάχης.

Αν και ο παίχτης, είχε κερδίσει την πρώτη θέση στο Survivor 2022, μια στιγμή κατά τη διάρκεια αγωνίσματος, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Άρη Σοϊλέδη, ήταν αρκετή για να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ύστερα από πτώση.

Η πρώτη ανάρτηση του Στάθη Σχίζα μετά την αποχώρησή του από το Exathlon

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο Στάθης Σχίζας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός αγωνίσματος στο παιχνίδι του Exathlon, ενώ οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση.

Οι απαντήσεις από τις εξετάσεις, ήταν και αυτές που έθεσαν τον παίχτη εκτός συναγωνισμού και τον έκανε να αποχωρήσει πρόωρα από το παιχνίδι, καθώς το κάταγμα στο χέρι του δεν τον άφηνε να συνεχίσει.

Ο ίδιος, χαιρέτησε με αξιοπρέπεια τον παρουσιαστή Γιώργο Καράβα και τους συμπαίχτες του, ενώ φεύγοντας από τον στίβο μάχης, ευχήθηκε σε όσους μένουν πίσω, καλή συνέχεια και ευχές για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Σήμερα λοιπόν, το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, ο αθλητής, προχώρησε σε μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να είναι μπροστά από την επιγραφή του Exathlon. Την δημοσίευσή του μάλιστα τη συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Στο (χωριό)!», γράφοντας σε hashtag «Exathlon».

Δείτε τη δημοσίευσή του:

{https://www.instagram.com/p/DOWdxAYDPkC/?hl=el&img_index=1}

