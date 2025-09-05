Τζένιφερ Λόρενς- Ρόμπερτ Πάτινσον μαζί στο τρέιλερ για το «Die My Love»

Στο τρέιλερ της ταινίας η Τζένιφερ Λόρενς και ο Ρόμπερτ Πάτινσον εμφανίζονται να χορεύουν σε ξέφρενους ρυθμούς.

Ήδη από το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ταινία «Die My Love» προδιαθέτει για ένα ανατρεπτικό κινηματογραφικό ταξίδι, όπου ο τρόμος συναντά τη μαύρη κωμωδία. Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολλά υποσχόμενη και γοητευτική πλοκή.

Η ταινία, αποτελεί μια διασκευή από τους Ράμσεϊ, Άλις Μπιρτς και Έντα Γουόλς, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς που εκδόθηκε το 2017. Το τρέιλερ του «Die My Love», ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα, το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου και όπως όλα δείχνουν η Τζένιφερ Λόρενς αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το ρόλο μια νεαρής γυναίκας, της Γκρέις.

Ο γάμος της σταδιακά καταρρέει και παρασύρει μαζί του και την ψυχολογική της κατάσταση της πρωταγωνίστριας.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το ρόλο του συζύγου της Γκρέις, και υποδύεται τον Τζάκσον. Το ζευγάρι, μετακομίζει μαζί σε μια επαρχιακή πόλη της Νέας Υόρκης και φαίνεται να χορεύουν σε ξέφρενους ρυθμούς ώσπου ο κάθε ένας έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του δυσκολίες και συναισθηματικές μεταπτώσεις.

Η ταινία μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το «people.com» αναμένεται να βγει στην μεγάλη οθόνη στις 7 Νοεμβρίου του 2025, ενώ πέρα από τους δύο πρωταγωνιστές το καστ το συμπληρώνουν και οι Σίσσι Σπέισεκ, ο Λακιθ Στάνφιλντ και ο Νικ Νόλτε.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=8Y6yG4SgFew}