Le Parisien: Η Σελίν Ντιόν δεν εμφανίστηκε στη Eurovision 2025 επειδή υπέστη κρίση

Φωτογραφία: AP Photo/Martin Meissner
Η Σελίν Ντιόν πήγε στη Βασιλεία, αλλά λόγω της κρίσης δεν κατάφερε να ανέβει στη σκηνή.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τη Eurovision 2025, η Le Parisien αποκαλύπτει τον λόγο που η Σελίν Ντιόν δεν εμφανίστηκε τελικά στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Πριν από τη φετινή Eurovision υπήρχε έντονη φημολογία ότι η σταρ θα εμφανιζόταν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού στον τελικό της 17ης Μαΐου. Η Σελίν Ντιόν πήγε πράγματι στη Βασιλεία και αναμενόταν να ερμηνεύσει το «Ne partez pas sans moi», με το οποίο κέρδισε τη Eurovision το 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία.

Όμως, όταν έφτασε στον χώρο διεξαγωγής του μουσικού διαγωνισμού υπέστη κρίση, η οποία την εμπόδισε να τραγουδήσει, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα. Αμέσως μετά, η 57χρονη- που έχει διαγνωστεί με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου- επέστρεψε αεροπορικώς στο Λας Βέγκας όπου ζει. Τελικά, προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Σελίν Ντιόν στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.

{https://www.instagram.com/reel/DJm6K3nCJO0/?utm_source=ig_embed}

Η επιστροφή της Σελίν Ντιόν στη σκηνή παραμένει δύσκολη, σημειώνει η Le Parisien. Ήδη, έχει αναβάλει δύο φορές εμφανίσεις της στο Παρίσι. Το σχέδιο περιελάμβανε να «δοκιμαστεί» τον περασμένο χειμώνα στο Λας Βέγκας και μετά να πάει στη γαλλική πρωτεύουσα για δέκα εμφανίσεις αυτό τον μήνα. Όμως, αυτά τα σόου αναβλήθηκαν αρχικά για τον Ιανουάριο του 2026 και στη συνέχεια για τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς.

Life

