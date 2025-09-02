Games
Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΕΡΤ
Τα τελευταία χρόνια του Στέλιου Καζαντζίδης μέσα από τα μάτια της συζύγου του.

Σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη προχώρησε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του αείμνηστους Στέλιου Καζαντζίδη, αναφορικά με τα τελευταία χρόνια της ζωής του καλλιτέχνη και το πώς η αρρώστια των είχε επηρεάσει.

Πιο συγκεκριμένα, η Βάσω Καζαντζίδη, βρέθηκε σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4» και μίλησε για τα όσα βίωσε κοντά του, την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, καθώς και στο πώς η ίδια επηρέασε τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης μέσα από τα μάτια της συζύγου του

Πιο συγκεκριμένα, η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, δεν δίστασε να αποκαλύψει στους παρουσιαστές και το τηλεοπτικό κοινό, πως η ασθένεια που ταλαιπωρούσε τον ερμηνευτή είχε επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τον χαρακτήρα του.

Η ίδια μεταξύ άλλων, δήλωσε χαρακτηριστικά: Πιστεύω ότι όλα, ό,τι κι αν δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του. Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του».

Ενώ έσπευσε να προσθέσει: «Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν «για να έχεις δέκα όγκους μέσα στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη». Κάποια στιγμή ναι, ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί όλο».

Όπως μάλιστα η ίδια αποκάλυψε, η συμπεριφορά του Στέλιου Καζαντζίδη, φαίνεται να διαφοροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, κυρίως ως αποτέλεσμα της αθένειάς του:

«Του έλεγα «Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό». Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το κάθετι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι «Αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές». Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό. Σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί».

Δύο χρόνια πριν ο ερμηνευτής φύγει από τη ζωή, είναι το σημείο καμπής που τοποθετεί η Βάσω Καζαντζίδη, την ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά του, με τα πράγματα να γίνονται ακόμη δυσκολότερα: «Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία δυο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μου εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε δέκα όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε «στο είχα πει».

