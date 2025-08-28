Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Τουρίστας δίνει μπύρα σε ελέφαντα - Οργή στα social media (Βίντεο)

Τουρίστας δίνει μπύρα σε ελέφαντα - Οργή στα social media (Βίντεο) Φωτογραφία: INSTAGRAM
Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Instagram την Τρίτη, ο ίδιος άνδρας φαίνεται να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα ενώ στη λεζάντα έγραφε «Φτάσαμε στην ώρα μας για μπύρα».

Οργή έχει προκαλέσει στην Κένυα η κίνηση ενός Ισπανού τουρίστα να ρίξει μπύρα στην προβοσκίδα ενός ελέφαντα. Ο Ισπανός άνδρας ανάρτησε σχετικό βίντεο στα social media και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram αλλά αργότερα διαγράφηκε από τον λογαριασμό του καθώς προκάλεσε οργή σχολίων από Κενυάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη στο καταφύγιο άγριας ζωής Ol Jogi Conservancy στην κεντρική κομητεία Laikipia.

Ένα μέλος του προσωπικού που επικοινώνησε το BBC στο ιδιωτικό καταφύγιο άγριας ζωής σοκαρίστηκε από τη συμπεριφορά και είπε ότι τα βίντεο θα διαβιβαστούν στις «αρμόδιες αρχές». «Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Είμαστε μια προστατευόμενη περιοχή και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», είπε ο υπάλληλος.«Δεν επιτρέπουμε καν στους ανθρώπους να πλησιάσουν τους ελέφαντες» τόνισε.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) διερευνά επίσης το περιστατικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Πολ Ούντοτο.

Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Instagram την Τρίτη, φαίνεται να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα ενώ στη λεζάντα έγραφε «Φτάσαμε στην ώρα μας για μπύρα». Τα βίντεο στο Instagram προσέλκυσαν εκατοντάδες επικριτικά σχόλια - με ορισμένα να ζητούν την απέλαση του άνδρα - πριν οι αναρτήσεις κατέβουν.

Από εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο ίντερνετ, εικάζεται ότι πρόκειται για τον ελέφαντα Μπούπα, ενός φιλικού αρσενικού στο καταφύγιο, του οποίου η φωτογραφία συχνά κοινοποιείται από επισκέπτες. Ο Μπούπα διασώθηκε από μια μαζική σφαγή ελεφάντων στη Ζιμπάμπουε το 1989 και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο όταν ήταν οκτώ ετών. Το Ol Jogi φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες και θεωρείται από τους πρωτοπόρους στην αποκατάσταση ορφανών ζώων και στην απελευθέρωσή τους πίσω στην άγρια ​​φύση.

{https://www.instagram.com/p/DNxNNeV2CL4/}

Ο άνδρας που εμφανίζεται στα βίντεο με τις μπύρες, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «εθισμένο στην αδρεναλίνη» στο TikTok, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο τη Δευτέρα στο οποίο φαίνεται στο κοντινό καταφύγιο Ol Pejeta να ταΐζει έναν ρινόκερο με καρότα. «Έχει επίσης παραβιάσει τους κανόνες μας επειδή δεν έπρεπε να αγγίξει τους ρινόκερους αφού δεν είναι κατοικίδια», δήλωσε ο Thige Njuguna από την Ol Pejeta στο BBC. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο ρινόκερος στο βίντεο προερχόταν από το καταφύγιό τους, προσθέτοντας ότι η Ol Pejeta δεν φιλοξενεί ελέφαντες.

{https://www.instagram.com/p/DNifB1iM4Bl/}

Η dr. Winnie Kiiru, Κενυάτισσα βιολόγος και οικολόγος ελεφάντων, σημείωσε ότι η κίνηση του τουρίστα να δώσει μπύρα στον ελέφαντα έθεσε τη ζωή του ζώου σε κίνδυνο. «Περίπου το 95% των ελεφάντων στην Κένυα είναι άγριοι και είναι λάθος να υπάρχουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν την εντύπωση ότι μπορείς να πλησιάσεις τους ελέφαντες και να τους ταΐσεις», τόνισε.

{https://www.instagram.com/p/DNxO_Ab2EUH/}

Ωστόσο σε αρκετά βίντεο που έχει αναρτήσει στον λογαριασμό του φαίνεται είτε να πίνει τν καφέ του ανάμεσα σε καμηλοπαρδάλεις είτε πάλι να διαβάζει ένα βιβλίο ενώ κάθεται σε ένα δέντρο μαζί με λιοντάρια. Αυτό που απομένει είναι να ελεγχθεί αν πρόκειται για πραγματικά ή fake video.

{https://www.instagram.com/p/DNVl5NZM0oU/}

{https://www.instagram.com/p/DNTAQgBMTK-/}

Με πληροφορίες του BBC

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Ελέφαντας κυνηγά… λιοντάρι στην Κένυα – Δείτε βίντεο

Ελέφαντας κυνηγά… λιοντάρι στην Κένυα – Δείτε βίντεο

Life
Συναγερμός στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό

Συναγερμός στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό

Ελλάδα
Φαράγγι της Σαμαριάς: Απεγκλωβίστηκε 22χρονος τουρίστας από γκρεμό ύψους 200 μέτρων (video)

Φαράγγι της Σαμαριάς: Απεγκλωβίστηκε 22χρονος τουρίστας από γκρεμό ύψους 200 μέτρων (video)

Ελλάδα
Αρχαία Κόρινθος: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που παγιδεύτηκε σε βραχώδες σημείο (βίντεο)

Αρχαία Κόρινθος: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που παγιδεύτηκε σε βραχώδες σημείο (βίντεο)

Ελλάδα

NETWORK

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

healthstat.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr
Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr