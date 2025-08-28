Τουρίστας δίνει μπύρα σε ελέφαντα - Οργή στα social media (Βίντεο)

Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Instagram την Τρίτη, ο ίδιος άνδρας φαίνεται να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα ενώ στη λεζάντα έγραφε «Φτάσαμε στην ώρα μας για μπύρα».

Οργή έχει προκαλέσει στην Κένυα η κίνηση ενός Ισπανού τουρίστα να ρίξει μπύρα στην προβοσκίδα ενός ελέφαντα. Ο Ισπανός άνδρας ανάρτησε σχετικό βίντεο στα social media και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram αλλά αργότερα διαγράφηκε από τον λογαριασμό του καθώς προκάλεσε οργή σχολίων από Κενυάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη στο καταφύγιο άγριας ζωής Ol Jogi Conservancy στην κεντρική κομητεία Laikipia.

Ένα μέλος του προσωπικού που επικοινώνησε το BBC στο ιδιωτικό καταφύγιο άγριας ζωής σοκαρίστηκε από τη συμπεριφορά και είπε ότι τα βίντεο θα διαβιβαστούν στις «αρμόδιες αρχές». «Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Είμαστε μια προστατευόμενη περιοχή και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», είπε ο υπάλληλος.«Δεν επιτρέπουμε καν στους ανθρώπους να πλησιάσουν τους ελέφαντες» τόνισε.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) διερευνά επίσης το περιστατικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Πολ Ούντοτο.

Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Instagram την Τρίτη, φαίνεται να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα ενώ στη λεζάντα έγραφε «Φτάσαμε στην ώρα μας για μπύρα». Τα βίντεο στο Instagram προσέλκυσαν εκατοντάδες επικριτικά σχόλια - με ορισμένα να ζητούν την απέλαση του άνδρα - πριν οι αναρτήσεις κατέβουν.

Από εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο ίντερνετ, εικάζεται ότι πρόκειται για τον ελέφαντα Μπούπα, ενός φιλικού αρσενικού στο καταφύγιο, του οποίου η φωτογραφία συχνά κοινοποιείται από επισκέπτες. Ο Μπούπα διασώθηκε από μια μαζική σφαγή ελεφάντων στη Ζιμπάμπουε το 1989 και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο όταν ήταν οκτώ ετών. Το Ol Jogi φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες και θεωρείται από τους πρωτοπόρους στην αποκατάσταση ορφανών ζώων και στην απελευθέρωσή τους πίσω στην άγρια ​​φύση.

Ο άνδρας που εμφανίζεται στα βίντεο με τις μπύρες, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «εθισμένο στην αδρεναλίνη» στο TikTok, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο τη Δευτέρα στο οποίο φαίνεται στο κοντινό καταφύγιο Ol Pejeta να ταΐζει έναν ρινόκερο με καρότα. «Έχει επίσης παραβιάσει τους κανόνες μας επειδή δεν έπρεπε να αγγίξει τους ρινόκερους αφού δεν είναι κατοικίδια», δήλωσε ο Thige Njuguna από την Ol Pejeta στο BBC. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο ρινόκερος στο βίντεο προερχόταν από το καταφύγιό τους, προσθέτοντας ότι η Ol Pejeta δεν φιλοξενεί ελέφαντες.

Η dr. Winnie Kiiru, Κενυάτισσα βιολόγος και οικολόγος ελεφάντων, σημείωσε ότι η κίνηση του τουρίστα να δώσει μπύρα στον ελέφαντα έθεσε τη ζωή του ζώου σε κίνδυνο. «Περίπου το 95% των ελεφάντων στην Κένυα είναι άγριοι και είναι λάθος να υπάρχουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν την εντύπωση ότι μπορείς να πλησιάσεις τους ελέφαντες και να τους ταΐσεις», τόνισε.

Ωστόσο σε αρκετά βίντεο που έχει αναρτήσει στον λογαριασμό του φαίνεται είτε να πίνει τν καφέ του ανάμεσα σε καμηλοπαρδάλεις είτε πάλι να διαβάζει ένα βιβλίο ενώ κάθεται σε ένα δέντρο μαζί με λιοντάρια. Αυτό που απομένει είναι να ελεγχθεί αν πρόκειται για πραγματικά ή fake video.

Με πληροφορίες του BBC