Χριστίνα Μηλιού: Τα λόγια του Σάκη Ρουβά που την συντροφεύουν και η οικονομική βοήθεια από τον Λευτέρη Πανταζή

Όσα αποκάλυψε η ερμηνεύτρια για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά και για την βοήθεια που δέχτηκε από τον Λευτέρη Πανταζή.

Η Χριστίνα Μηλιού παραχώρησε μια ξεχωριστή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και τον Αντώνη Λαγουδάκη, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πορεία της μέχρι τώρα, στην συνεργασία της με το Σάκη Ρουβά αλλά και τον Λευτέρη Πανταζή που στάθηκε αρωγός στο πλευρό της.

Ειδικότερα, μέσα από την συνέντευξή της, αναφέρθηκε και σε ένα αστείο γεγονός, όταν σε περιοδεία στην Αμερική με την Έλλη Κοκκίνου έπεσε επί σκηνής: «Εννοείται μου έχει συμβεί να πέσω στη σκηνή. Έχω φάει σοβαρή τούμπα. Ήμουν περιοδεία στην Αμερική μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και μπήκε όλο μου το τακούνι στη σκηνή. Έπεσα τάβλα».

Τι δήλωσε η Χριστίνα Μήλιου για τον Σάκη Ρουβά και τον Λευτέρη Πανταζή

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στον κομμάτι του ανταγωνισμού που κυριαρχεί στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου έχει τύχει να βιώσω ανταγωνισμό αλλά, δε μπήκα στη διαδικασία να το κρατήσω μέσα μου, κοίταξα να προχωρήσω. Νομίζω ότι οι άντρες είναι πιο ανταγωνιστικοί από τις γυναίκες. Μου έχει τύχει να κάνω ντουέτο με κάποιον συνάδελφο, ήμασταν μαζί στη σκηνή και την ώρα που τραγουδούσα ήρθε στο αυτί μου και μου είπε, «μη το ξαναπείς αυτό το τραγούδι». Και σκέφτηκα, «γιατί μου το λέει τώρα που τραγουδάω;». Ας μου το έλεγε μετά».

Όσον αφορά τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά, θέλησε να εξομολογηθεί κάποια από τα λόγια του τραγουδιστή που την συντροφεύουν λέγοντας: «Ο Σάκης Ρουβάς στα μάτια μου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Με στήριξε από όλες τις πλευρές σε αυτή μας τη συνεργασία. Αυτό που μου είπε και μου έμεινε είναι ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα την αξία μου και το πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω».

Αναφορικά δε, με τον Λευτέρη Πανταζή, η ίδια τον χαρακτήρισε, οικογένεια, καθώς ο ίδιος, σε μια δύσκολη στιγμή, στάθηκε στο πλευρό της και την βοήθησε οικονομικά: «Με τον Λευτέρη Πανταζή είμαστε οικογένεια. Είναι σαν δεύτερος μπαμπάς μου. Μας έχει στηρίξει και οικονομικά σαν οικογένεια, σε μια φάση με το σχολείο που έπρεπε να πάω φροντιστήριο, είναι πράγματα που δε τα ξεχνάω».