Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Χάρισον Φορντ μοιράστηκε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου

AP/MICHEL SPINGLER AP/MICHEL SPINGLER
Το 2010 παντρεύτηκε τη Φλόκχαρτ η οποία είναι 22 χρόνια νεότερή του.

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ μοιράστηκε ένα από τα μυστικά που κρατά ζωντανό τον 15ετή γάμο του με την Καλίστα Φλόκχαρτ.

Ο σταρ, μιλώντας στην εκπομπή του NPR «Wild Card» με οικοδέσποινα την Ρέιτσελ Μάρτιν, αναφέρθηκε στην αγάπη και στις προκλήσεις της σε προχωρημένη ηλικία.

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν. Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να μην το χαλάσεις», συνέχισε.

Όταν η Μάρτιν σχολίασε ότι αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια από τα ζευγάρια, ο Φορντ σημείωσε με το χαρακτηριστικό χιουμοριστικό του τρόπο, «με κάποιες ημέρες άδεια».

Στην ερώτηση πόσο καιρό είναι παντρεμένος, ο θρυλικός πρωταγωνιστής απάντησε: «Αφού με ρωτάς θα σου πω ότι είμαι όλη μου τη ζωή. Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου, κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται από το νόμο».

Ο σταρ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Μέρι Μάρκαρτ, το 1964, πριν χωρίσουν το 1979, ενώ ήταν επίσης παντρεμένος με τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον από το 1983 μέχρι το 2004, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους, σύμφωνα με το People.

Το 2010 παντρεύτηκε τη Φλόκχαρτ η οποία είναι 22 χρόνια νεότερή του και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική επιτυχία «Ally McBeal», όπου κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο από το 1997 έως το 2002. Το διάσημο ζευγάρι το οποίο γιόρτασε την 15η επέτειο του γάμου του τον Ιούνιο, γνωρίστηκε στην 59η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2002.

Την επόμενη χρονιά, ο σταρ του «Indiana Jones» δήλωσε στο περιοδικό Hello! ότι «είμαι ερωτευμένος».

«Ο ρομαντικός έρωτας είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ολοκληρωμένους τύπους αγάπης, και πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα για αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής σου», ανέφερε. «Δεν εξεπλάγην που μπόρεσα να ερωτευτώ, και δεν εξεπλάγην που το έκανα», παραδέχτηκε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Χάρισον Φορντ και Όουεν Κούπερ μόλις έγραψαν ιστορία στα Emmy

Χάρισον Φορντ και Όουεν Κούπερ μόλις έγραψαν ιστορία στα Emmy

Entertainment
Έρχεται reboot του Ιντιάνα Τζόουνς;

Έρχεται reboot του Ιντιάνα Τζόουνς;

Entertainment
Ο Αλ Πατσίνο αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που απέρριψε θρυλικό ρόλο στο Star Wars

Ο Αλ Πατσίνο αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που απέρριψε θρυλικό ρόλο στο Star Wars

Entertainment
Ποιος στο καλό είναι ο Χάρισον Φορντ;

Ποιος στο καλό είναι ο Χάρισον Φορντ;

Entertainment

NETWORK

Τα 8 ποτήρια δεν είναι αρκετά: Πόσο νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα, ανάλογα με το φύλο σας

Τα 8 ποτήρια δεν είναι αρκετά: Πόσο νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα, ανάλογα με το φύλο σας

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Πόση ώρα πριν τον ύπνο πρέπει να σταματήσετε να πίνετε καφέ

Πόση ώρα πριν τον ύπνο πρέπει να σταματήσετε να πίνετε καφέ

healthstat.gr
Πώς θα αποφύγετε τους ερεθισμούς μετά το ξύρισμα στα πόδια

Πώς θα αποφύγετε τους ερεθισμούς μετά το ξύρισμα στα πόδια

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr