«Ο Τραμπ δεν έχει καμία πολιτική, έχει ιδιοτροπίες. Με τρομάζει πολύ», είπε σε συνέντευξή του ο Χάρισον Φορντ.

Ο Χάρισον Φορντ καταδίκασε την «άγνοια» του Ντόναλντ Τραμπ για την κλιματική αλλαγή και επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας πως όλα όσα λέει είναι ψέματα.

«Ο Τραμπ δεν έχει καμία πολιτική, έχει ιδιοτροπίες. Με τρομάζει πολύ», δήλωσε ο Φορντ μιλώντας στον Guardian. «Η άγνοια, η αλαζονεία, τα ψέματα, η απιστία. Ο Τραμπ ξέρει καλύτερα, αλλά είναι όργανο του status quo και βγάζει χρήματα, ενώ ο κόσμος πηγαίνει στην κόλαση. Είναι απίστευτο. Δεν γνωρίζω μεγαλύτερο εγκληματία στην ιστορία».

Ο Φορντ συνέχισε λέγοντας ότι «κηρύττει αυτά τα πράγματα» για την κλιματική αλλαγή και την αύξηση των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα «εδώ και 30 χρόνια». Συνέχισε, λέγοντας πως «όλα όσα έχουμε πει για την κλιματική αλλαγή έχουν γίνει πραγματικότητα. Γιατί αυτό δεν αρκεί για να ανησυχήσει τους ανθρώπους ότι αλλάζουν συμπεριφορές; Λόγω του εδραιωμένου status quo».

«Χάνει έδαφος επειδή όλα όσα λέει είναι ψέματα», πρόσθεσε ο ηθοποιός και αν και δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, είπε ότι ελπίζει ότι μπορεί να βελτιωθεί. «Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, ότι μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο για να αλλάξουμε συμπεριφορές, να δημιουργήσουμε νέες τεχνολογίες, να επικεντρωθούμε πληρέστερα στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών».

Τόνισε ωστόσο ότι «πρέπει να αναπτύξουμε την πολιτική βούληση και την πνευματική πολυπλοκότητα για να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί για αλλαγή. Είμαστε απίστευτα προσαρμοστικοί, είμαστε απίστευτα εφευρετικοί. Αν επικεντρωθούμε σε ένα πρόβλημα, μπορούμε να το διορθώσουμε τις περισσότερες φορές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφορμή για τα σχόλια του Φορντ ήταν η δηλώσεις Τραμπ τον περασμένο μήνα στην Γενική συνέλευση του ΟΗΕ. «Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την πράσινη απάτη, η χώρα σας θα αποτύχει», είχε πει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ. «Χρειάζεστε ισχυρά σύνορα και παραδοσιακές πηγές ενέργειας αν θέλετε να γίνετε ξανά σπουδαίοι».

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται επίσης επιστημονικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή και μειώνει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη των προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των έργων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Φορντ είπε επίσης ότι ήταν «απογοητευμένος από πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Είμαστε σπουδαίοι, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να συνεργαστούμε ξανά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι έναν πρόεδρο που να εργάζεται ξανά για όλους μας».

Ο Χάρισαν Φορντ είναι δεινός επικριτής του Τραμπ και τον Νοέμβριο του 2024, υποστήριξε την υποψήφια των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές.

«Είμαι ο Χάρισον Φορντ. Έχω μία ψήφο - όπως όλοι ο- και θα την χρησιμοποιήσω για να προχωρήσω. Θα ψηφίσω την Καμάλα Χάρις» είχε πει σε βίντεο ο Φορντ.

Με πληροφορίες του Guardian/Hollywood Reporter