Έρχεται reboot του Ιντιάνα Τζόουνς;

H Disney φέρεται να ετοιμάζει «αθόρυβα» ένα reboot του Ιντιάνα Τζόουνς.

Mπορεί ο Χάρισον Φορντ να έχει κρεμάσει το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς, αλλά αυτό δεν σημαίνει και το τέλος του ήρωα, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι φήμες. Σύμφωνα με το DisInsider, η Disney φέρεται να αναπτύσσει διακριτικά και «αθόρυβα» ένα reboot του χαρακτήρα, το οποίο θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμα και μέσα στο επόμενο έτος!

Οπως θυμάστε, ο Χάρισον Φορντ έκανε την τελευταία του εμφάνιση ως Ιντιάνα Τζόουνς στην ταινία «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» του 2023, την πέμπτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς και την πρώτη που δεν σκηνοθετήθηκε από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Αντ' αυτού, στη σκηνοθετική καρέκλα έκατσε ο Τζέιμς Μάνγκολντ χωρίς όμως να οδηγήσει το πρότζεκτ στην εισπρακτική επιτυχία που γνώρισαν οι προηγούμενες ταινίες.



{https://youtu.be/eQfMbSe7F2g?si=tB32rZwJCh5WmKy5}



Ουδείς αναντικατάστατος φαίνεται να σκέφτονται τα στελέχη της Disney, έχοντας ως πιθανό παράδειγμα τον Τζέιμς Μποντ, έναν χαρακτήρα που με επιτυχία υποδύθηκαν εμβληματικοί ηθοποιοί όπως ο Σον Κόνερι, ο Ρότζερ Μουρ, ο Πιρς Μπρόσναν και τελευταίος ο Ντάνιελ Κρεγκ. Αν και η Disney ελπίζει ότι ο Ίντι της καρδιάς μας, θα έχει την ίδια ευλυγισία, κάτι μας λέει ότι δεν θα πάει και πολύ καλά αυτό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το στούντιο φέρεται να αφήνει το franchise «να ξεκουραστεί για λίγο πριν ξεκινήσει μια πλήρη επανεκκίνηση, με μια επίσημη ανακοίνωση να έρχεται ενδεχομένως στην έκθεση D23 Expo του επόμενου έτους».

Είναι αυτονόητο ότι η Disney θα πρέπει να κινηθεί πολύ προσεκτικά με το συγκεκριμένο θέμα, οπότε θα περιμένουμε να δούμε πού και πώς θα πάει. Δεν είναι η πρώτη φορά (αλλά ελπίζουμε να είναι η τελευταία) που ακούμε να γίνεται λόγος για μια τέτοια προσπάθεια και πρόθεση της Disney. Στο παρελθόν υπήρξε συζήτηση για reboot όταν η εταιρεία αγόρασε τη Lucasfilm και πιο πρόσφατα υπήρχαν εικασίες ότι ο χαρακτήρας της Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ από το Dial Of Destiny θα μπορούσε να αποκτήσει τη δική της σειρά περιπετειών ως ένας θηλυκός Ιντιάνα Τζόουνς.



Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν (κάτι που απευχόμεθα, καθώς Ιντιάνα Τζόουνς χωρίς τον Χάρισον Φορντ δεν μπορεί να υπάρξει), η Disney μάλλον πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά το εξής: Αν δεν μπορείς να κάνεις μια ταινία Indy να δουλέψει όταν έχεις τον Χάρισον Φορντ μέσα [περί της τελευταίας ταινίας ο λόγος], θα πρέπει να βγάλεις πολλούς λαγούς από το καπέλο για να κάνεις μια ταινία χωρίς αυτόν και να έχει επιτυχία...