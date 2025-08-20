Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Έλληνας πρέσβης που λατρεύει τα γιουβαρλάκια

Ο Έλληνας πρέσβης που λατρεύει τα γιουβαρλάκια Φωτογραφία: youtube/Argiro
Αλλά δεν τρώει από όπου και όπου, αλλά μόνο της μητέρας του.

Οι Financial Times σε ρεπορτάζ τους, προημερών, ρώτησαν τους πρέσβεις της Βρετανίας πού και τι τρώνε.

Και φυσικά, όπως και αναμενόταν, ο Έλληνας πρέσβης Γιάννης Τσαούσης έμεινε πιστός στις ρίζες του. Όπως απάντησε: «Δεν κυνηγάω εστιατόρια. Κυνηγάω πιάτα. Μπορείς να βρεις ένα καλό γεύμα παντού. Μου αρέσει λοιπόν να δοκιμάζω τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τρώω τυρόπιτα από ένα καινούργιο μέρος» και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν 10 ή 15 ελληνικά εστιατόρια κοντά μου, δίπλα στην πρεσβεία στο Holland Park και στην κατοικία μου στο Mayfair. Πηγαίνω παντού και δοκιμάζω τα πάντα — εκτός από γιουβαρλάκια (ελληνική σούπα με κεφτεδάκια), γιατί γι' αυτό τρώω μόνο την εκδοχή που φτιάχνει η μητέρα μου».

Και μην μας πείτε ότι δεν είναι λατρεμένα τα γνήσια ελληνικά γιουβαρλάκια…

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις για την επίσκεψη στα Κατεχόμενα

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις για την επίσκεψη στα Κατεχόμενα

Διεθνή
Ξεσπούν οι Κύπριοι της Βρετανίας για την αμυντική συμφωνία Λονδίνου-Άγκυρας, τι προβλέπει

Ξεσπούν οι Κύπριοι της Βρετανίας για την αμυντική συμφωνία Λονδίνου-Άγκυρας, τι προβλέπει

Διεθνή
Ντέιβιντ Λάμι: Το ψάρεμα με τον Τζ. Ντ. Βανς μπορεί να του κοστίσει 2.500 λίρες

Ντέιβιντ Λάμι: Το ψάρεμα με τον Τζ. Ντ. Βανς μπορεί να του κοστίσει 2.500 λίρες

Διεθνή
Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία έτοιμες να επαναφέρουν σε ισχύ τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία έτοιμες να επαναφέρουν σε ισχύ τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Διεθνή

NETWORK

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

healthstat.gr
Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr