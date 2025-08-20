Ο Έλληνας πρέσβης που λατρεύει τα γιουβαρλάκια

Οι Financial Times σε ρεπορτάζ τους, προημερών, ρώτησαν τους πρέσβεις της Βρετανίας πού και τι τρώνε.
Και φυσικά, όπως και αναμενόταν, ο Έλληνας πρέσβης Γιάννης Τσαούσης έμεινε πιστός στις ρίζες του. Όπως απάντησε: «Δεν κυνηγάω εστιατόρια. Κυνηγάω πιάτα. Μπορείς να βρεις ένα καλό γεύμα παντού. Μου αρέσει λοιπόν να δοκιμάζω τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τρώω τυρόπιτα από ένα καινούργιο μέρος» και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν 10 ή 15 ελληνικά εστιατόρια κοντά μου, δίπλα στην πρεσβεία στο Holland Park και στην κατοικία μου στο Mayfair. Πηγαίνω παντού και δοκιμάζω τα πάντα — εκτός από γιουβαρλάκια (ελληνική σούπα με κεφτεδάκια), γιατί γι' αυτό τρώω μόνο την εκδοχή που φτιάχνει η μητέρα μου».
Και μην μας πείτε ότι δεν είναι λατρεμένα τα γνήσια ελληνικά γιουβαρλάκια…