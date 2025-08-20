Ο Έλληνας πρέσβης που λατρεύει τα γιουβαρλάκια

Αλλά δεν τρώει από όπου και όπου, αλλά μόνο της μητέρας του.

Οι Financial Times σε ρεπορτάζ τους, προημερών, ρώτησαν τους πρέσβεις της Βρετανίας πού και τι τρώνε.

Και φυσικά, όπως και αναμενόταν, ο Έλληνας πρέσβης Γιάννης Τσαούσης έμεινε πιστός στις ρίζες του. Όπως απάντησε: «Δεν κυνηγάω εστιατόρια. Κυνηγάω πιάτα. Μπορείς να βρεις ένα καλό γεύμα παντού. Μου αρέσει λοιπόν να δοκιμάζω τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τρώω τυρόπιτα από ένα καινούργιο μέρος» και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν 10 ή 15 ελληνικά εστιατόρια κοντά μου, δίπλα στην πρεσβεία στο Holland Park και στην κατοικία μου στο Mayfair. Πηγαίνω παντού και δοκιμάζω τα πάντα — εκτός από γιουβαρλάκια (ελληνική σούπα με κεφτεδάκια), γιατί γι' αυτό τρώω μόνο την εκδοχή που φτιάχνει η μητέρα μου».

Και μην μας πείτε ότι δεν είναι λατρεμένα τα γνήσια ελληνικά γιουβαρλάκια…