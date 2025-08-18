Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Γιώργος Σουξές: «Έχω φύγει από παράσταση, προτού ξεκινήσει»

Γιώργος Σουξές: «Έχω φύγει από παράσταση, προτού ξεκινήσει» Φωτογραφία: GLOMEX/ANT1
Τι «εξομολογήθηκε» ο ηθοποιός Γιώργος Σουξές σχετικά με παράσταση από την οποία αποχώρησε και τις συνεργασίες του παρελθόντος;

Ο Γιώργος Σουξές, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και τον Αντώνη Λαγουδάκη, με αφορμή την θεατρική παράσταση: «Χάσαμε τη θεία, ΣΤΟΠ» στην οποία συμμετέχει.

Πιο συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για τις συνεργασίες του παρελθόντος που του έμειναν αξέχαστες, για την παράσταση από όπου αποχώρησε και για τις «Άγριες Μέλισσες», στη σειρά όπου είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι δήλωσε ο ηθοποιός για την παράσταση από όπου αποχώρησε

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Γιώργος Σουξές, μιλώντας στο δημοσιογράφο, εξιστόρησε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν την έναρξη μιας συγκεκριμένης παράστασης. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως αποχώρησε προτού αρχίσει, καθώς δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τον σκηνοθέτη. Χαρακτηριστικά, είπε ο ηθοποιός:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Σταρόβας: Ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη – «Δεν θέλω να με λυπούνται, έχω φτάσει στο 70%»

Δημήτρης Σταρόβας: Ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη – «Δεν θέλω να με λυπούνται, έχω φτάσει στο 70%»

Life
Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Life
Μαρία Σολωμού: «Μου λένε να κόψω τις κόκες» - Ο λόγος που δεν της μιλούσε ο γιος της

Μαρία Σολωμού: «Μου λένε να κόψω τις κόκες» - Ο λόγος που δεν της μιλούσε ο γιος της

Life

«Έχω φύγει από παράσταση, προτού ξεκινήσει η παράσταση γιατί δε μπορέσαμε να συνεννοηθούμε με τον σκηνοθέτη. Ήθελε να κάνω τα πράγματα ακριβώς όπως ήθελε εκείνος. Αυτό δε γινόταν γιατί είχε να κάνει με έναν ηθοποιό με ένα συγκεκριμένο βάρος και ένα συγκεκριμένο ύψος. Δε μπορώ να αδυνατίσω ξαφνικά, επειδή το ήθελε».

Σε δεύτερο χρόνο για τη συμμετοχή του στις Άγριες Μέλισσες, αποκάλυψε πως έλαβε πολλά εφόδια και ορισμένες «ελευθερίες» γεγονός που τον χαροποιείσαι:

«Αυτή η σειρά μου έδωσε πάρα πολλά. Πρόσθετα δικές μου ατάκες. Στην αρχή το έκανα αυθαίρετα, έπειτα το συνεννοήθηκα με τους σεναριογράφους, ρωτώντας τους αν τους ενοχλεί. Μου είπαν όχι και ότι αυτό που έκανα, το έκανα με σωστό τρόπο χωρίς να φεύγω από το σενάριο. Αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εκμυστηρευτικέ μια από τις επιθυμίες του, η οποία είναι, να κερδίσει το Τζόκερ:

«Θέλω να κερδίσω το Τζόκερ, να μην κάνω τίποτα και να αράξω σε μια παραλία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ο ηθοποιός Γιώργος Σουξές, μίλησε για την Επίδαυρο και για το γεγονός πως ο χώρος δεν τον έχει φιλοξενήσει ποτέ ως ηθοποιό:

«Δεν έχω πάει ποτέ στην Επίδαυρο ως ηθοποιός. Άλλο μαράζι αυτό! Σιγά το μαράζι, βέβαια! Δεν είναι μαράζι που δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο, γιατί δυστυχώς με τόσα που πάνε πια, λες δεν πειράζει. Έχει χάσει την αξία του και δεν ξέρω γιατί. Δεν έχουμε αστυνομία θεάτρου; Δεν έχουμε πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στις θέσεις που θα έπρεπε να είναι και να επιλέγουν αυτά που θα έπρεπε να πάνε; Δεν ξέρω ακριβώς».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Life
Άννα Τσουκαλά: Για πρώτη φορά μαμά η 50χρονη ηθοποιός

Άννα Τσουκαλά: Για πρώτη φορά μαμά η 50χρονη ηθοποιός

Life
Τάκης Βαμβακίδης: Πνευμονική εμβολή υπέστη ο γνωστός ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Πνευμονική εμβολή υπέστη ο γνωστός ηθοποιός

Life
Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

Ελλάδα

NETWORK

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

healthstat.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

healthstat.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

healthstat.gr