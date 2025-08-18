Γιώργος Σουξές: «Έχω φύγει από παράσταση, προτού ξεκινήσει»

Τι «εξομολογήθηκε» ο ηθοποιός Γιώργος Σουξές σχετικά με παράσταση από την οποία αποχώρησε και τις συνεργασίες του παρελθόντος;

Ο Γιώργος Σουξές, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και τον Αντώνη Λαγουδάκη, με αφορμή την θεατρική παράσταση: «Χάσαμε τη θεία, ΣΤΟΠ» στην οποία συμμετέχει.

Πιο συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για τις συνεργασίες του παρελθόντος που του έμειναν αξέχαστες, για την παράσταση από όπου αποχώρησε και για τις «Άγριες Μέλισσες», στη σειρά όπου είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι δήλωσε ο ηθοποιός για την παράσταση από όπου αποχώρησε

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο Γιώργος Σουξές, μιλώντας στο δημοσιογράφο, εξιστόρησε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν την έναρξη μιας συγκεκριμένης παράστασης. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως αποχώρησε προτού αρχίσει, καθώς δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τον σκηνοθέτη. Χαρακτηριστικά, είπε ο ηθοποιός:

«Έχω φύγει από παράσταση, προτού ξεκινήσει η παράσταση γιατί δε μπορέσαμε να συνεννοηθούμε με τον σκηνοθέτη. Ήθελε να κάνω τα πράγματα ακριβώς όπως ήθελε εκείνος. Αυτό δε γινόταν γιατί είχε να κάνει με έναν ηθοποιό με ένα συγκεκριμένο βάρος και ένα συγκεκριμένο ύψος. Δε μπορώ να αδυνατίσω ξαφνικά, επειδή το ήθελε».

Σε δεύτερο χρόνο για τη συμμετοχή του στις Άγριες Μέλισσες, αποκάλυψε πως έλαβε πολλά εφόδια και ορισμένες «ελευθερίες» γεγονός που τον χαροποιείσαι:

«Αυτή η σειρά μου έδωσε πάρα πολλά. Πρόσθετα δικές μου ατάκες. Στην αρχή το έκανα αυθαίρετα, έπειτα το συνεννοήθηκα με τους σεναριογράφους, ρωτώντας τους αν τους ενοχλεί. Μου είπαν όχι και ότι αυτό που έκανα, το έκανα με σωστό τρόπο χωρίς να φεύγω από το σενάριο. Αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εκμυστηρευτικέ μια από τις επιθυμίες του, η οποία είναι, να κερδίσει το Τζόκερ:

«Θέλω να κερδίσω το Τζόκερ, να μην κάνω τίποτα και να αράξω σε μια παραλία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ο ηθοποιός Γιώργος Σουξές, μίλησε για την Επίδαυρο και για το γεγονός πως ο χώρος δεν τον έχει φιλοξενήσει ποτέ ως ηθοποιό:

«Δεν έχω πάει ποτέ στην Επίδαυρο ως ηθοποιός. Άλλο μαράζι αυτό! Σιγά το μαράζι, βέβαια! Δεν είναι μαράζι που δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο, γιατί δυστυχώς με τόσα που πάνε πια, λες δεν πειράζει. Έχει χάσει την αξία του και δεν ξέρω γιατί. Δεν έχουμε αστυνομία θεάτρου; Δεν έχουμε πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στις θέσεις που θα έπρεπε να είναι και να επιλέγουν αυτά που θα έπρεπε να πάνε; Δεν ξέρω ακριβώς».