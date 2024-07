O Νίκος Κοκλώνης: «Θέλω να σας πω κάτι και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε»

Η μεγάλη στιγμή για τον φαντασμαγορικό τελικό έφτασε και το Just the 2 of Us ρίχνει απόψε αυλαία στις 21:00 στον Alpha.

Το δικό του ευχαριστώ είπε στο τηλεοπτικό κοινό ο Νίκος Κοκλώνης στον μεγάλο τελικό του Just the 2 of us. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Alpha. Θέλω να πω ότι αυτό εδώ το σπίτι μας αγκάλιασε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ζήσαμε μαζί πολλές χαρές και λύπες, αγωνίες, περάσαμε καλά. Εμένα μου φερόντουσαν και μου φέρονται σαν παιδί τους οπότε μέσα από την καρδιά μου, τώρα που τελειώνει και αυτή η έκτη σεζόν στο J2US, θέλω να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο του Alpha, τον διευθυντή προγράμματος, την διευθύντρια ψυχαγωγίας και φυσικά την ομάδα επικοινωνίας. «Όλους αυτούς που βρίσκονται στον Alpha πίσω από τα γραφεία και με τον δικό τους τρόπο μας στήριξαν, μας αγκάλιασαν και βρέθηκαν στο πλευρό μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια της Barking Well που ανέχεται τις νότες, τη φωνή μου και που τραγουδάω τόσα χρόνια δίπλα τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνο Κυριακόπουλο που με αγκάλιασε στον όμιλο του Star και του Alpha, μου έδωσε όχι απλά χέρι βοηθείας αλλά με δέχθηκε σαν να με ξέρει 200 χρόνια». Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν