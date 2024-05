Με την νίκη του Nemo που προσδιορίζεται ως non binary/μη δυαδικό άτομο ήρθε στο προσκήνιο η ταυτότητα φ΄ύλου των ατόμων που προσδιορίζονται ως ουδέτερα ως προς το φύλο με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να αναζητούν πληροφορίες για την εν λόγω ταυτότητα φύλου και τις προεκτάσεις που φέρει.

Επί της ουσίας non binary είναι ένας όρος ομπρέλα που χρησιμοποιείται για όσα άτομα έχουν μία ταυτότητα φύλου που δεν είναι αποκλειστικά αρσενική ή θηλυκή. Στον πυρήνα του, το να είσαι nonbinary σημαίνει απλώς ότι υπάρχεις ανάμεσα, πέρα και έξω από τα δύο φύλα. Το να είσαι non-binary έχει να κάνει με την ταυτότητα του φύλου και όπως διευκρινίζεται αφορά άτομα που δεν ταυτίζονται με το αρσενικό/θηλυκό δίπολο αλλά βρίσκονται κάπου έξω ή μεταξύ αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου κάνει η ανάρτηση του παιδιάτρου Αντώνη Δαρζ΄έντα που επιχειρεί μια καταγραφή του όρου non binary εξηγώντας στους γονείς και όχι μόνο τι πραγματικά ισχύει αναφορικά με αυτή την επιλογή ως προς την ταυτότητα φύλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του παιδιάτρου Αντώνη Δαρζέντα

Με αφορμή ένα άρθρο με τιτλο "πως να μιλήσω στο παιδι μου για τα non-binary άτομα" επιτρέψτε μου να μιλήσω και εγώ γι αυτό το θέμα μιας και το μελετάω χρόνια. Συμφωνώ με το αρθρο ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο διαφορετικό. Αλλά με κριτική σκέψη. Όχι με a priori αποδοχή.

Κατά αρχάς λοιπόν, κανένας δεν γεννιέται άφυλος ή με ενδιάμεσο φύλο = μη δυαδικός δηλαδή non binary.

Το sex =φύλο είναι απολύτως binary δηλαδή δυαδικό γιατί υπάρχουν σε όλη την ιστορία της γης μόνο δύο γαμέτες. Ο αρσενικός ευκίνητος =το σπερματοζωάριο και ο θηλυκός ακίνητος =ωάριο.

Δεν υπάρχει ενδιάμεσος γαμέτης.

Στην βιολογική ιστορία αυτού του πλανήτη μάλιστα η ακραία αυτή διαφοροποίηση των γαμετών φαίνεται ότι εφευρέθηκε πολλές φορές και οδήγησε πάντα σε δυαδισμό.

Και δεν υπάρχει είδος non binary δηλαδή με ουδέτερο φύλο.

Υπάρχουν είδη ερμαφρόδιτα (θα έλεγε κάποιος και με τα δύο binaries) - ΌΧΙ ΣΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΆ - που έχουν και τους δύο γαμετες στο ίδιο άτομο ή κάποια όπως τα clown fish (Ψάρια κλόουν) που μπορούν να αλλάξουν γαμετη και ανάλογη ανατομία . Σε αυτά τα ψάρια, τα θηλυκά είναι υπερεχοντα και όταν πεθαίνει το κυρίαρχο θηλυκό το επόμενο αρσενικό γίνεται θηλυκό και ηγείται του κοπαδιού. Όμως άφυλο και non binary δεν είναι .

Άρα στο ζωικό βασίλειο δεν υφίσταται μη δυαδικό. Δεν υπάρχει ουδέτερο.

Ακόμα και οι έχοντες ταυτόχρονα δύο αναπαραγωγικά συστήματα όπως κάποια σαλιγκάρια έχουν και τους δύο γαμέτες, ΌΧΙ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΟΥΤΕ ΕΝΔΙΆΜΕΣΟ.

Τα ΘΗΛΑΣΤΙΚΆ ΕΊΝΑΙ ΓΟΝΟΧΩΡΙΣΤΙΚΑ. Αρσενικός και θηλυκός γαμετης είναι σε διαφορετικά άτομα.

Μα οι στείροι;. Οι στείροι ακόμα και όταν δεν παράγουν γαμετες- που συνήθως παράγουν- έχουν μια συγκεκριμένη ανατομία που μπορεί να παράξει τέτοιους. Δηλαδή ένας άντρας που δεν παράγει σπέρμα έχει ανατομία που δύναται να παράξει όπως ο τυφλός έχει ένα μάτι που είναι ανατομικά μάτι αλλά απλά δεν λειτουργεί. Ένας στείρος άντρας παραμένει άντρας, μία εμμηνοπαυσιακή γυναίκα παραμένει γυναίκα όπως ένα τυφλό μάτι παραμένει μάτι.

Μα οι intersex; Οι intersex διαταραχές , το οποίο είναι λάθος όρος και ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται πια ,λέγονται Differences in Sex Development είναι διαταραχές που η συντριπτική πλειοψηφία έχει ένα είδος αναπαραγωγικου ιστού . Στις σπάνιες περιπτώσεις - που είναι λιγότερες από τις πιθανότητες να σπάσετε τυχαία έναν άγνωστο τραπεζικό λογαριασμό με την πρώτη προσπάθεια- που μπορούμε να βρούμε ιστούς και από όρχεις και μήτρα ή ωοθήκες σε ένα άτομο, ακόμα και τότε, ο γόνιμος ιστός αν υπαρχει θα είναι Ή ορχεις Ή ωοθήκες. Και θα υπάρχει ένας γόνιμος γαμέτης.

Δεν μπορείς να είσαι μάνα και πατέρας μαζί στα θηλαστικά. Τα αναπαραγωγικα όργανα στα θηλαστικά δρουν με ανταγωνισμό και η πλήρης ανάπτυξη του ενός αναστέλλει του άλλου.

Μα η ταυτότητα φύλου-το κοινωνικό φύλο;. Ναι ξέρω. Υπήρχαν πάντα άτομα που δεν συμμορφωνονταν προς τα κοινωνικά πρότυπα του φύλου κάθε εποχής.

Αλλά από την αυστηρότητα των προτύπων του κάθε φύλου κάθε εποχής, γιατί πρέπει να περάσουμε στο γεγονός τα πρότυπα αυτά αντί να διαλύονται και να εξαφανιζονται, αντίθετα να θεριεύουν και να να ορίζουν αυτά το φύλο;

Γιατί ένας άντρας που θέλει να φορέσει φούστα να πρέπει να οριστεί ως ουδέτερο ή ενδιάμεσο φύλο;. Έχει συμβεί άπειρες φορές τις δεκαετίες τις σεξουαλικής επανάστασης από καλλιτέχνες και ουδείς καλλιτέχνης θεώρησε τον εαυτό του "ουδέτερο φύλο"

Γιατί πρέπει να θολώσουμε ή να αρνηθούμε την βιολογική πραγματικότητα για να πούμε ότι νιώθουμε διαφορετικά;

Κάποιοι πιο ψαγμένοι ίσως βρουν εργασίες (ελάχιστες) που άνθρωποι που αυτοπροσδιοριζονται ως το ΆΛΛΟ φύλο έχουν εγκεφάλους που μοιάζουν με το φύλο που αυτοπροσδιορίζονται , όχι με το βιολογικό φύλο τους.

Ακόμα και αυτές όμως δεν αναφέρουν ΠΟΥΘΕΝΆ ταυτότητα non binary αλλά το πιο σημαντικό είναι άλλο. Οι εργασίες αυτές έγιναν σε άτομα ή που έπαιρναν Cross sex hormones (ορμόνες του αντίθετου φύλου) ή ήταν σε μεγάλο ποσοστό gay, στον εγκέφαλο των οποίων ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Μόλις διορθώσεις για τον σεξουαλικο προσανατολισμό πάει η διαφορά.

Στην Eurovision ήταν δύο τραγουδιστές non binary.

Το gay πια όπως βλέπετε θεωρείται παλιό. -Ο Nemo που έχει ανατομία αρσενικού και -Η bambie Thug που έχει ανατομία θηλυκού . Το ξέρουμε γιατί έτσι γράφει το βιογραφικό τους και από όσο ξέρουμε δεν ετέθη ποτέ θέμα αμφιβολίας για τους γαμετες τους ή την ανατομία τους δηλαδή για το βιολογικό τους φύλο.

Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση για κανέναν από τους δύο να είναι κάτι βιολογικά αμφιλεγόμενο ή βιολογικά ουδέτερο . Αυτοί λοιπόν ΝΙΏΘΟΥΝ non binary.

Το δεύτερο non-binary είναι η γεννημένη θηλυκό Bambie Thug ή Bambie Ray Robinson. Αυτή αυτοπροσδιοριζεται επισης μη δυαδική. Οκ ας το σεβαστούμε αλλά στο βιογραφικό της στην Wikipedia βλέπω εξασκεί "νεοπαγανιστική μαγεία". Κάνει μαγεία χρησιμοποιώντας το αίμα της περιόδου της. Σε συνέντευξη της έχει πει ακριβώς τα εξής "an offering of your own blood onto a spout and it's really good for your skin".

Θα πει κάποιος ότι αυτήν την πληροφορία την έβαλα για να τρομάξω τους νοικοκυραιους φίλους μου αλλά μόνον αυτός δεν είναι ο σκοπός μου. Απλά ήθελα να δείξω πόσον αυτοπροσδιορισμό πρέπει να πιστέψουμε; Πιστεύουμε το μη δυαδικό και στο μάγισσα λέμε όχι;. Αφού έτσι νιώθει .

Πχ μου είπε φίλος - ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ και δεν κάνω καλαμπούρι - ότι σε σχολείο φίλου του στην Αμερική, συμμαθητής του παιδιού του ΝΙΏΘΕΙ ΠΟΥΛΊ και γι αυτόν τον λόγο δεν πάει το πρωί στο σχολείο γιατί κάνει nesting δηλαδή κάθεται στη φωλιά του. Και το σχολείο το δέχεται.

Γιατί στον σύγχρονο κόσμο της διαφορετικοτητας και της ανοχής ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε πως θα νιώθει αυτός;. Όπως βλέπετε κάποιος μπορεί να νιώθει άντρας κάποιος γυναίκα κάποιος non-binary και κάποιος πουλί.

Που όμως τίθενται τα όρια του αυτοπροσδιορισμού;. Ή δεν υπάρχουν;

Είναι αληθεια ότι ο άνθρωπος ξεκινά τη ζωή του με 'εναν απόλυτα εγωκεντρικό αυτοπροσδιορισμό χωρίς όρια . Ένα μικρό παιδί θεωρεί τον ευατό του το κέντρο του κόσμου και μπορεί να είναι πειρατής, αστυνομικός, αστροναύτης. Ωστόσο αυτό ευτυχώς τελειώνει συντομα και η θέση μας στην κοινωνία δεν εξαρτάται από το πως αυτοπροσδιοριζόμαστε αλλά από το πως στέκουμε στον πραγματικό κόσμο και πως μας βλέπουν οι άλλοι.

Εγώ πχ θα ήθελα να αυτοπροσδιορίζομαι ως νομπελίστας εκκατομυριούχος αλλά πολύ σωστά κανένας δεν θα με πιστέψει. Αντί αυτού έχω ένα κοινό επάγγελμα και γράφω κοινοτυπίες στο Facebook.

Και άραγε ποιος μπορεί να ξέρει πώς νιώθει μια γυναίκα ή ένας άντρας ή ενας ενδιάμεσος; Όλοι έχουμε "αρσενικες" και "θηλυκές" πτυχές στο πως νιώθουμε. Ελάχιστοι είναι εντελώς binary στο πως νιώθουν.

Ενώ οι γαμετες μας και η ανατομία του φύλου μας είναι ακλόνητα και υπάρχουν από τη σύλληψη, τα πιστεύω μας δεν είναι.Υπαρχουν σιγουρα πραγματα που κανει ή πιστεύει περισσότερο το κάθε φύλο αλλά σε μια εποχή που πραγματικά αγωνιζόμαστε ως κοινωνία να διαλύσουμε τα στερεότυπα τι σημαίνει είμαι βιολογικά άντρας ή γυναίκα αλλά νιώθω μη δυαδικό;

Γι αυτό αρνούμαι να χρησιμοποιώ ουδέτερες αντωνυμιες στις προσφωνήσεις ανθρώπων.

Ο αυτοπροσδιορισμος έχει Όρια.

Όταν το παιδί σου λέει είμαι ο σούπερμαν και είναι στην άκρη της ντουλάπας έτοιμο να πετάξει δεν του λες "ναι είσαι ο σούπερμαν" . Το επαναφέρεις στην πραγματικότητα της βαρύτητας αλλιώς θα το επαναφέρει αυτή .

Οι λέξεις έχουν σημασία. Υπάρχει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ. Υπάρχει ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΦΎΛΟ .

Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι λοιπόν αλλά όχι τόσο ώστε να χυθούν τα μυαλά μας έξω όπως πολύ σωστά είπε ο διάσημος Βιολόγος Richard Dawkins.

Οπως έγραψα στα πρόσφατα άρθρα μου για τα τρανς παιδιά αυτή τη στιγμή στα κολέγια των ΗΠΑ το 5% των φοιτητών αυτοπροσδιοριζονται ως τρανς με το 60 % να είναι non-binary.

ΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΛΊΓΟ ΤΟ ΝΟΎΜΕΡΟ. Σχεδόν το 2.5 % των φοιτητών κολεγίων στις ΗΠΑ.

Τι είναι αυτό που συνέβη μέσα σε 10 χρόνια και γέμισαν τα κολέγια "ουδέτερες αντωνυμίες" ;

Μήπως είναι η κοινωνική μετάδοση μιας νέας ταυτότητας των νέων;

Είναι όντως κάτι νέο, ή απλά ένας Klaus Nomi ή ένας Boy George από τα παλιά αλλά με ουδέτερες προσφωνήσεις και χωρίς το ταλέντο τους;

Σε έναν κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα αντί να τα αποδομήσουμε , αντιθετα τα αφήνουμε να ορίζουν μέχρι και αδιατάρακτες βιολογικές πραγματικότητες εκατομμυρίων ετών όπως το φύλο μας; Από ένα κόσμο που το φύλο σου όριζε αυστηρά τα ρούχα σου και τις συμπεριφορές σου περνάμε σε ένα κόσμο που τα ρούχα σου και οι συμπεριφορές σου ορίζουν το φύλο σου.

Είναι αυτό προοδευτικό ή μεταμφιεσμένος ακραίος συντηρητισμός;

Αυτό το νέο παράξενο πουλί λοιπόν που για κάποιους ήρθε να μας πάει στο μέλλον κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Μας πάει πολύ πίσω σε ένα κόσμο που τα στερεότυπα του φύλου δεν διαλύονται αλλά κυριαρχούν.

Και ας χρησιμοποιήσουν όσα ουδέτερα άρθρα, αντωνυμιες και επίθετα θέλουν.

Αλλά ο Νεμο στα 50 θα χρειαστεί εξέταση προστάτη. Και η Bambie κάθε τόσο πρέπει να κάνει ένα Pap test και μια μαστογραφία.