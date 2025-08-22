Ο «ήρωας της μπουγάδας»: Ταχυδρόμος μάζεψε τα ρούχα γυναίκας που έλειπε, επειδή έβρεχε (Βίντεο)

Ο ταχυδρόμος έκανε μία παράδοση, όταν αποφάσισε να «σώσει» την μπουγάδα.

Μία μικρή πράξη καλοσύνης έγινε viral: ταχυδρόμος στην Αυστραλία μάζεψε την μπουγάδα μίας γυναίκας που δεν γνώριζε, όταν διαπίστωσε ότι έβρεχε.

«Φτάνω και δεν υπήρχαν ρούχα στο σχοινί και σκέφτηκα “Τα άπλωσα; Ναι. Τρελαίνομαι;», δήλωσε η Βέριτι Γουάντελ, περιγράφοντας τη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι της και είδε ότι δεν υπήρχαν απλωμένα ρούχα.

Ο Γκούρπετ Σινγκ είχε φροντίσει για αυτό. Ενώ έκανε μία παράδοση στο Μπρίσμπεϊν, ο υπάλληλος του ταχυδρομείου της Αυστραλίας είδε τα απλωμένα ρούχα και αποφάσισε να τα «σώσει» από τη βροχή. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε, απάντησε: «Αναρωτήθηκα αν μπορώ να το κάνω ή όχι, μου πήρε ένα λεπτό».

Η Γουάντελ ανάρτησε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας και αυτό έγινε γρήγορα viral, χαρίζοντας στον Σινγκ το παρατσούκλι «ο ήρωας της μπουγάδας». «Σκέφτηκα ότι είναι ο πιο ευγενικός άνθρωπος, τι όμορφη πράξη», σχολίασε η Γουάντελ.

Πηγή: CNN