Το First Dates, το «τηλεοπτικό» διάσημο εστιατόριο, που άνοιξε τις πόρτες του και στην Ελλάδα, μετά από 19 χώρες όπου έχει λειτουργήσει και κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, επέστρεψε, μέσα από την οθόνη του Star, ανανεωμένο, με μοναδικό σκοπό να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στην αγάπη! Αυτήν ακριβώς την εμπειρία, υπόσχεται να προσφέρει για 2η τηλεοπτική σεζόν το First Dates, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Τι θα δούμε απόψε, Δευτέρα 13 Μαΐου στις 23:15 στο First Dates

Άλλη μια βραδιά που το First Dates ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται 8 singles, έτοιμους να φλερτάρουν και να ερωτευτούν! Η Ζεν μαζί με το προσωπικό φτιάχνουν ατμόσφαιρα και αναμένουν με αγωνία τις κρατήσεις της ημέρας. Αυτό το εστιατόριο έχει ζήσει πολλά, αλλά η σημερινή βραδιά επιβεβαιώνει, για μια ακόμα φορά, ότι σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον τα πάντα μπορούν να συμβούν! Και θα συμβούν!

Πρώτος φτάνει στο εστιατόριο του First Dates ο γλυκύτατος Ηλίας, ο οποίος, αν και έχει πληγωθεί στο παρελθόν, είναι έτοιμος να γνωρίσει μία κοπέλα που θα τον συναρπάσει! Ο Ηλίας είναι ξεκάθαρος. Αναζητά οικειότητα και χημεία, αλλά πάνω από όλα θέλει η κοπέλα, που θα γνωρίσει, να τον κοιτάζει στα μάτια! Η δυναμική Νεφέλη σίγουρα θα τον κοιτάξει στα μάτια, αλλά ο Ηλίας είναι εκείνος που θα χαθεί μέσα στη θάλασσα των δικών της ματιών!

Πόσα κοινά πρέπει να έχουν δύο άνθρωποι για να οδηγηθούν σε ένα δεύτερο ραντεβού; Αν ο στόχος του First Dates είναι να υπάρξει second date, τότε ο στόχος του έρωτα είναι η αιωνιότητα! Για τη Νίτσα και τον Γιάννη ξεκινάει μία νέα περιπέτεια, με αφετηρία το πιο ανατρεπτικό ραντεβού, μέχρι τώρα, στο First Dates, το οποίο οδηγείται σε μια συναρπαστική εξέλιξη, που ίσως αλλάξει τις ζωές και των δύο!

Και εκεί που η Ζεν θεωρεί ότι τα έχει δει πλέον όλα, η εισβολή του Δημήτρη στο εστιατόριο αλλάζει τα δεδομένα! Με την ενέργεια και τον αυθορμητισμό του θα φέρει τα πάνω - κάτω και θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει την καρδιά της καλλονής Μορίν. Όμως, οι απαιτήσεις της Μορίν είναι πολύ συγκεκριμένες, θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο εκρηκτικός Δημήτρης;

Τελευταίοι φτάνουν στο First Dates δυο λαμπερά παιδιά, με πολλές φιλοδοξίες και ακραία χόμπι. Ο Στέφανος και η Τόνια θα… κοντραριστούν στο στίβο του φλερτ, με όπλα τους τις ελεύθερες πτώσεις, τα αρωματικά μασάζ και το kick boxing, που θα τους οδηγήσουν σε μια ανατρεπτική διαπίστωση στο φινάλε του ραντεβού τους!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή την συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί περιμένει ενθουσιασμένη όλους τους singles, που αναζητούν την αγάπη, για να ζήσουν τη μαγεία του πρώτου ραντεβού! Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια, χιούμορ! Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική μετρ, υποδέχεται τους daters και τους παροτρύνει να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και στο φλερτ!

Ο Τάσος πίσω από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο προσφέροντας μοναδικά κοκτέιλ, αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές του. Οι σερβιτόρες, Γεωργία και Κωνσταντίνα, συμπληρώνουν την ομάδα του First Dates και με το χαμόγελο και τις ατάκες τους βοηθούν τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά!

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.