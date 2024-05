Συνολικά 26 χώρες διεκδικούν την πρωτιά στη Eurovision 2024, οι οποίες θα εμφανιστούν στον αυριανό τελικό, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος.

Οι 20 χώρες προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς του μουσικού διαγωνισμού. Σε αυτές αύριο θα προστεθούν οι λεγόμενες «big 5», που περνούν απευθείας στον τελικό, όπως και η Σουηδία που κατέκτησε πέρυσι την πρωτιά.

Η αρχή στον τελικό θα γίνει με τους διοργανωτές, καθώς οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή θα είναι οι «Marcus & Martinus» που θα ερμηνεύσουν το «Unforgettable».

Στη 12η θέση θα εμφανιστεί η Μαρίνα Σάττι, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Zari». Όσο για την Κύπρο, η Silia Kapsis θα εμφανιστεί 20η, για να ερμηνεύσει το «Liar».

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει ένα πρόβλημα με τη συμμετοχή της Ολλανδίας. Η ΕΒU ανακοίνωσε ότι διερευνά ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο Joost Klein. Ο Ολλανδός τραγουδιστής έχει αποκλειστεί από τις πρόβες για τον τελικό μέχρι νεοτέρας.

Eurovision 2024: Τα τραγούδια του τελικού

1. Σουηδία, Marcus & Martinus – Unforgettable

{https://www.youtube.com/watch?v=K4hlFKVHsag}

2. Ουκρανία, alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

{https://www.youtube.com/watch?v=-qjs54ZTRBQ}

3. Γερμανία, ISAAK - Always On The Run

{https://www.youtube.com/watch?v=_KXwJAu7aCU}

4. Λουξεμβούργο, TALI – Fighter

{https://www.youtube.com/watch?v=u6p4dujtvPI}

5. Ολλανδία, Joost Klein – Europapa

{https://www.youtube.com/watch?v=IiHFnmI8pxg}

6. Ισραήλ, Eden Golan – Hurricane

{https://www.youtube.com/watch?v=xGvv0kIZgZI}

7. Λιθουανία, Silvester Belt – Luktelk

{https://www.youtube.com/watch?v=HuLKyOQcRDw}

8. Ισπανία, Nebulossa – ZORRA

{https://www.youtube.com/watch?v=RUa9TMRzmlI}

9. Εσθονία, 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

{https://www.youtube.com/watch?v=7uSGQ566fyY}

10. Ιρλανδία, Bambie Thug - Doomsday Blue

{https://www.youtube.com/watch?v=BNc5zTYkTaQ}

11. Λετονία, Dons – Hollow

{https://www.youtube.com/watch?v=N1YvDgwszn8}

12. Ελλάδα, Μαρίνα Σάττι – ZARI

{https://www.youtube.com/watch?v=VRBBQ-B4q4s}

13. Βρετανία, Olly Alexander – Dizzy

{https://www.youtube.com/watch?v=kiIhvA2Ozzk}

14. Νορβηγία, Gåte – Ulveham

{https://www.youtube.com/watch?v=UycoKAz1Jm8}

15. Ιταλία, Angelina Mango - La Noia

{https://www.youtube.com/watch?v=jwfjNjV5DIw}

16. Σερβία, TEYA DORA – RAMONDA

{https://www.youtube.com/watch?v=IyO42taxFpM}

17. Φινλανδία, Windows95man - No Rules!

{https://www.youtube.com/watch?v=eXvdKgO2Acw}

18. Πορτογαλία, iolanda – Grito

{https://www.youtube.com/watch?v=246RdLYgRZY}

19. Αρμενία, LADANIVA – Jako

{https://www.youtube.com/watch?v=t0sefiNLP_E}

20. Κύπρος, Silia Kapsis – Liar

{https://www.youtube.com/watch?v=_6ncN7WC_Og}

21. Ελβετία, Nemo - The Code

{https://www.youtube.com/watch?v=coOJkjCMcow}

22. Σλοβενία, Raiven – Veronika

{https://www.youtube.com/watch?v=tSek8SqlDIA}

23. Κροατία, Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

{https://www.youtube.com/watch?v=6LyjyuaQggs}

24. Γεωργία, Nutsa Buzaladze – Firefighter

{https://www.youtube.com/watch?v=9zrWufVsIeM}

25. Γαλλία, Slimane - Mon Amour

{https://www.youtube.com/watch?v=f-z9PFfpzeE}

26. Αυστρία, Kaleen - We Will Rave

{https://www.youtube.com/watch?v=KqSuRaN9zFk}