Σήμερα αποκαλύφθηκε το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα με τους διεκδικητές του Χρυσού Φοίνικα για το 77ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 ως τις 25 Μαΐου, και ο οσκαρικός Γιώργος Λάνθιμος δεν θα μπορούσε να λείπει.

Τον Μάιο διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα για την νέα του ταινία, πάλι με την μούσα του Έμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον παλιό γνώριμο, Ευθύμη Φιλίππου στην συν-συγγραφή σεναρίου για την ταινία «Kinds Of Kindness». Το τρίπτυχο παραμύθι του σηματοδοτεί την τρίτη φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος διαγωνίζεται στο Φεστιβάλ των Καννών μετά τον «Αστακό» το 2015 και τον «Θάνατο του Ιερού ελαφιού» το 2017. Στο ντεμπούτο το με τον «Κυνόδοντα» το 2009 είχε αποσπάσει το βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα (Un Certain Regard).

Δίπλα του θα διαγωνιστούν 19 ακόμα διακεκριμένοι δημιουργοί, κάτι που δεν είναι σύνηθες στις Κάννες καθώς οι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται στην Κρουαζέτ δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμοι από το κοινό. Οι συνδιαγωνιζόμενοί του Λάνθιμου στις Κάννες είναι οι Φράνσις Φορντ Κόπολα με το Megalopolis,ο Ιρανο- Δανός Ali Abbasi, με το The Apprentice, όπου ο Sebastian Stan πρωταγωνιστεί ως Ντόναλντ Τραμπ, και αφηγείται την ιστορία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στα 70ς και τα 80ς στη Νέα Υόρκη αλλά και ο βραβευμένος με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο που επιστρέφει με το Parthenope.

Στο διαγωνιστικό τμήμα επιστρέφει μεταξύ άλλων και ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για 7η φορά με το The Shrouds και τον Βινσέντ Κασέλ.

Αναλυτικά οι λίστες του 76ου Φεστιβάλ των Καννών:

Επίσημο Διαγωνιστικό τμήμα

THE APPRENTICE

Ali Abbasi

MOTEL DESTINO

Karim Aïnouz

BIRD

Andrea Arnold

EMILIA PEREZ

Jacques Audiard

ANORA

Sean Baker

MEGALOPOLIS

Φράνσις Φορντ Κόπολα

THE SHROUDS

Ντέιβιντ Κρόνενμποεργκ

THE SUBSTANCE

Coralie Fargeat

GRAND TOUR

Miguel Gomes

MARCELLO MIO

Christophe Honoré

FENG LIU YI DAI (CAUGHT BY THE TIDES)

Jia Zhang-Ke

ALL WE IMAGINE AS LIGHT

Payal Kapadia

KINDS OF KINDNESS

Γιώργος Λάνθιμος

L’AMOUR OUF

Gilles Lellouche

DIAMANT BRUT (WILD DIAMOND)

Agathe Riedinger (Πρώτη ταινία)

OH CANADA

Paul Schrader

LIMONOV – THE BALLAD

Kirill Serebrennikov

PARTHENOPE

Πάολο Σορεντίνο

PIGEN MED NÅLEN (THE GIRL WITH THE NEEDLE)

Magnus Von Horn

UN CERTAIN REGARD (Ένα Κάποιο Βλέμμα)



NORAH – Tawfik ALZAIDI

THE SHAMELESS – Konstantin BOJANOV

LE ROYAUME – Julien COLONNA (Πρώτη ταινία)

VINGT DIEUX! – Louise COURVOISIER (Πρώτη ταινία)

LE PROCÈS DU CHIEN (WHO LET THE DOG BITE?) – Lætitia DOSCH (Πρώτη ταινία)

GOU ZHEN (BLACK DOG) – GUAN Hu

THE VILLAGE NEXT TO PARADISE – Mo HARAWE (Πρώτη ταινία)

SEPTEMBER SAYS – Ariane LABED (Πρώτη ταινία)

L’HISTOIRE DE SOULEYMANE – Boris LOJKINE

LES DAMNÉS (THE DAMNED) – Roberto MINERVINI

ON BECOMING A GUINEA FOWL – Rungano NYONI

BOKU NO OHISAMA (MY SUNSHINE) – Hiroshi OKUYAMA

SANTOSH – Sandhya SURI

VIET AND NAM – TRUONG Minh Quý

Εκτός διαγωνιστικού τμήματος

MAD MAX (FURIOSA: A MAD MAX SAGA) – George MILLER

HORIZON: AN AMERICAN SAGA — Kevin COSTNER

SHE’S GOT NO NAME – CHAN Peter Ho-Sun

RUMOURS – Evan JOHNSON, Galen JOHNSON, Guy MADDIN

Μεταμεσονύκ΄τιες προβολές

TWILIGHT OF THE WARRIOR WALLED IN – Soi CHEANG

I, THE EXECUTIONER – Seung Wan RYOO

THE SURFER – Lorcan FINNEGAN

LES FEMMES AU BALCON (THE BALCONETTES) – Noémie MERLANT

Πρεμιέρες Καννών



MISÉRICORDE – Alain GUIRAUDIE

C’EST PAS MOI – Leos CARAX

EVERYBODY LOVES TOUDA – Nabil AYOUCH

EN FANFARE (THE MATCHING BANG) – Emmanuel COURCOL

RENDEZ-VOUS AVEC POL POT – Rithy PANH

LE ROMAN DE JIM – Arnaud LARRIEU, Jean-Marie LARRIEU

Ειδικές προβολές

La Belle de Gaza — Yolande Zauberman

Learn — Claire Simon

The Invasion — Sergei Loznitsa

ERNEST COLE, PHOTOGRAPHE — Raoul Peck

LE FIL – Daniel Auteuil.