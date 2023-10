«Οι μελωδίες είναι πιο εύκολες από το να γράφεις στίχους» δήλωσε ο θρύλος της κάντρι στο AP με αφορμή το βιβλίο του που κυκλοφορεί σήμερα από τον William Morrow.

Το νέο βιβλίο του Γουίλι Νέλσον (Willie Nelson) με τίτλο «Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs», αποκαλύπτει τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τους στίχους 160 αγαπημένων του τραγουδιών μέσα στις επτά δεκαετίες της θρυλικής του καριέρας, όπου χάρη σε αυτή την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου θα ενταχθεί στο πάνθεον του Rock & Roll Hall of Fame.

Ωστόσο δεν τους γράφει ούτε σε μια χαρτοπετσέτα.

«Έχω μια θεωρία», συνεχίζει ο Νέλσον. «Αν δεν μπορείς να τους θυμηθείς, μάλλον δεν είναι και τόσο καλοί».

Γεννημένος στις 29 Απριλίου 1933, σε μια μικρή πόλη του Τέξας ο Νέλσον και η αδελφή του Μπόμπι ασχολήθηκαν με τη μουσική σε νεαρή ηλικία. Αφορμή στάθηκε το ποίημα που έγραψε σε ηλικία 6 ετών ως απάντηση στα βλέμματα που λάμβανε όταν πείραζε την μύτη του και εκείνη αιμορραγούσε κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

«Οι στίχοι μου ήταν: «Γιατί με κοιτάτε; Δεν έχω τίποτα να πω, αν δεν σας αρέσει το βλέμμα μου, κοιτάξτε αλλού». Αυτή ήταν η αρχή» θυμάται 84 χρόνια μετά ενώ παραδέχεται ότι σήμερα «δεν γράφω τόσο πολύ όσο έγραφα. Οι ιδέες δεν έρχονται τόσο εύκολα».

Το τελευταίο του τραγούδι από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «A Beautiful Time» που κυκλοφόρησε το 2022 χάρισε τον τίτλο στο βιβλίο του για το οποίο συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Ντέβιντ Ριτζ( David Ritz) και τον μουσικό παραγωγό Μίκι Ράφαελ (Mickey Raphael).