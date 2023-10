Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Be Useful: Seven Tools for Life» ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και διάσημος ηθοποιός, 'Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger), βρέθηκε στο Λονδίνο και παραδέχτηκε στην κάμερα του BBC ότι θα ήταν σπουδαίος πρόεδρος αν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αισθάνομαι ότι θα γινόμουν σπουδαίος πρόεδρος» δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής, ο οποίος κατάγεται από το Ταλ της Αυστρίας, όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 19 ετών. «Ο,τι έχω καταφέρει οφείλεται στην Αμερική. Μου έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και ο αμερικανικός λαός ήταν τόσο φιλόξενος, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Δεν υπήρχε κανείς που να με εμπόδισε στην επιτυχία μου. Το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω, είναι να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρο, αλλά δεν πρόκειται να παραπονεθώ γι' αυτό» ανέφερε ο Σβαρτσενέγκερ και συμπλήρωσε: «θα ήταν λίγο εγωιστικό αν βγω και προσπαθήσω να αλλάξω τον νόμο». Ωστόσο, μιλώντας για την αναμέτρηση των δύο υποψήφιων Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2024 ήταν ιδιαίτερα καυστικός επισημαίνοντας ότι είναι πολύ μεγάλοι για να διεκδικήσουν ξανά την πολυπόθητη θέση στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω η Αμερική να βρει νεώτερους υποψήφιους, στα 40 ή και τα 50 τους και να τους δώσει την ευκαιρία» κατέληξε ο σταρ.