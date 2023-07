Πέθανε σε ηλικία 77 ετών το ιδρυτικό μέλος των Eagles, Ράντι Μάισνερ (Randy Meisner).

Ο Αμερικανός θρυλικός μπασίστας και τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω επιπλοκών από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο Μάισνερ βοήθησε στο σχηματισμό του συγκροτήματος το 1971 και ήταν ο αρχικός μπασίστας, ενώ το «Take It To The Limit», το οποίο έγραψε ο ίδιος, είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια στα οποία «δάνεισε» τη φωνή του. Μεταξύ των τραγουδιών που έγραψε και ερμήνευσε είναι τα «Try and Love Again», «Is It True?», «Take the Devil», και «Tryin», μαζί με τους Ντον Χένλεϊ, Γκλεν Φρέι και Μπέρνι Λίντον.

Ο Μάισνερ συμμετείχε στα πρώτα πέντε άλμπουμ του συγκροτήματος: Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights και Hotel California.

Ο Μάισνερ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1977 λόγω «εξάντλησης», ενώ επανενώθηκε για μια νύχτα μόνο το 1998 για να ερμηνεύσει τα «Take It Easy» και «Hotel California» για τον εορτασμό της ένταξής τους στο Rock and Roll Hall of Fame - μια ιστορική στιγμή στην οποία έπαιξαν μαζί και τα επτά μέλη.