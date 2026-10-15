Η 94χρονη ζει στο ίδιο διαμέρισμα στη Φλωρεντία εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, όμως η αύξηση του ενοικίου από τα 450 στα 1.200 ευρώ γονατίζει την οικογένειά της οικονομικά.

Μία υπόθεση, η οποία έχει πολλά κοινά σημεία με εκείνη της 87χρονης Μαρικάρμεν στην Ισπανία, διαδραματίζεται στη Φλωρεντία της Ιταλίας, κάνοντας φανερό πως το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης επηρεάζει ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια 94χρονη συνταξιούχος κινδυνεύει να χάσει το διαμέρισμα στο οποίο ζει εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες, καθώς ο ιδιοκτήτηες ανακοίνωσαν αύξηση ενοικίου από 450 σε 1.200 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 166%.

Όπως μεταδίδει το Euronews, το συμβόλαιο της 94χρονης λήγει τον Φεβρουάριο του 2027 και η οικογένειά της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στους νέους όρους για ανανέωση.

«Η μητέρα μου παίρνει την κατώτατη σύνταξη και σύνταξη χηρείας από τον πατέρα μου. Αν έπρεπε να πληρώνει 1.200 ευρώ για ενοίκιο, δεν θα της έμενε σχεδόν τίποτα για να ζήσει, ούτε καν αρκετά χρήματα για να φάει», δήλωσε η κόρη της στην ιταλική εφημερίδα Corriere Fiorentino.

Το διαμέρισμα της 94χρονης είναι το 70 τ.μ. σπίτης της από τις αρχές του 1960. Σύμφωνα με την κόρη της, είναι το μόνο μέρος που η μητέρα της αισθάνεται πραγματικά σπίτι της. Γεμάτο φωτογραφίες των εγγονιών της, πίνακες με τα στενά δρομάκια της Φλωρεντίας και ενθύμια από τον γάμο της κόρης της.

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Η κόρη της, η οποία μίλησε ανώνυμα καθώς δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα στη μητέρα της, τόνισε ότι τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας δεν θα γίνουν βραχυχρόνιας μίσθωσης για τουρίστες, αλλά θα εξακολουθούν να νοικιάζονται ως κατοικίες.

«Με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο της μητέρας μου», δήλωσε. «Το συμβόλαιο ανανεωνόταν κάθε δύο χρόνια. Με ενημέρωσαν ότι, για να συνεχίσει να μένει εκεί, το ενοίκιο θα πρέπει να αυξηθεί στα 1.200 ευρώ τον μήνα. Πώς είναι όμως δυνατόν να ζητάς ένα τέτοιο ποσό από μια 94χρονη συνταξιούχο;»

«Μια μικρή αύξηση θα μπορούσαμε να την καλύψουμε, θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Αλλά το να πας από τα 450 στα 1.200 ευρώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα ποσό που είναι αδύνατον να πληρώσουμε. Και αυτό που με πονά είναι ότι δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να γίνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια μέση λύση».

Η περίπτωση της 94χρονης έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για τους ενοικιαστές στην Τοσκάνη, όπου το 2025 εκδόθηκαν 2.427 διαταγές έξωσης. Στη Φλωρεντία αντιστοιχεί περίπου το 35% του συνόλου των αιτημάτων εκτέλεσης εξώσεων που υποβλήθηκαν στην περιφέρεια.