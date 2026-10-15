Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί σολομού στρέφονται στις ζωοτροφές με βάση τα πουλερικά, καθώς αυξάνεται το κόστος των ιχθυαλεύρων.

Η αύξηση του κόστους των ιχθυαλεύρων και η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης ωθούν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας να αναθεωρήσουν τις καθιερωμένες πρακτικές διατροφής των ψαριών. Παραγωγοί σολομού με έδρα τη Νορβηγία, μεταξύ των οποίων οι Lerøy Seafood Group, Mowi, Grieg Seafood και SalMar, στρέφονται στη χρήση ζωοτροφών που περιέχουν συστατικά από πουλερικά, προκαλώντας αντιδράσεις και διχάζοντας λιανοπωλητές και καταναλωτές.

Όπως μετέδωσαν πρώτοι οι Financial Times, η Lerøy Seafood Group αναφέρει ότι έχει ήδη εισαγάγει υποπροϊόντα κοτόπουλου στις ζωοτροφές που χρησιμοποιεί σε όλες τις υπεράκτιες μονάδες εκτροφής σολομού που διαθέτει. Παράλληλα, η Mowi σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ζωοτροφές με συστατικά από πουλερικά σε μονάδες της στη Νορβηγία και τη Σκωτία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Grieg Seafood εισήγαγε άλευρα και έλαια από κοτόπουλο τον Ιούλιο, ενώ η SalMar ξεκίνησε τον Μάρτιο δοκιμές χρήσης συστατικών από πουλερικά στις ζωοτροφές.

Αλλαγή πρακτικής

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική αλλαγή για έναν κλάδο στον οποίο τα σούπερ μάρκετ στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απέφευγαν επί χρόνια τον σολομό που εκτρέφεται με ζωικά υποπροϊόντα στις ζωοτροφές, φοβούμενα τις αντιδράσεις των καταναλωτών.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι το κόστος των ζωοτροφών μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό. Η τιμή των παραδοσιακών ιχθυαλεύρων, που παρασκευάζονται από άγρια ψάρια, έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στην τελευταία διετία, καθώς τα ιχθυαποθέματα μειώνονται και η ζήτηση από την Κίνα αυξάνεται. Αντίθετα, οι ζωοτροφές με βάση τα πουλερικά κοστίζουν λιγότερο από το μισό ανά τόνο.

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Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων έχει ενταθεί φέτος, καθώς οι ασυνήθιστα ισχυρές συνθήκες Ελ Νίνιο διαταράσσουν την αλιεία γαύρου στα ανοικτά των ακτών του Περού, μιας χώρας που παράγει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ποσότητας ιχθυαλεύρων.

Παράλληλα, αναμένεται να περιοριστεί η χρήση του γαλάζιου μπακαλιάρου (προσφυγάκια) στις ζωοτροφές για σολομούς, καθώς το είδος έχασε την πιστοποίηση βιωσιμότητάς του, μετά την αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών να συμφωνήσουν στις ποσοστώσεις αλιείας.

Ο Γιέργκεν Σκέιντε, υπεύθυνος για τις ζωοτροφές στη Lerøy, δήλωσε ότι η εταιρεία χρειαζόταν μια εναλλακτική λύση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες της σε μεγάλη κλίμακα, και το άλευρο πουλερικών ήταν η μόνη πρώτη ύλη που ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της.

Από την πλευρά του, ο Στάιν Αλεξάντερ Άουκνερ, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στην DNB Carnegie, σημείωσε ότι το κοτόπουλο προσφέρει πλεονέκτημα ως προς την επάρκεια της προσφοράς, καθώς η παραγωγή πουλερικών αυξάνεται παράλληλα με την κατανάλωση, ενώ τα αλιεύματα άγριων ψαριών παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά από τη δεκαετία του 1980.

Με πληροφορίες από tradersunion.com