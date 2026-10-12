Παρά το ισχυρό εκλογικό αποτέλεσμα, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, Λούκας Γκιμπάουα θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση της Πολωνίας.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Λούκας Γκιμπάουα κέρδισε χθες Κυριακή τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στην Κρακοβία, επικρατώντας υποψήφιας που είχε τη στήριξη του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προκαλώντας πλήγμα στον κυβερνώντα Πολιτικό Συνασπισμό.

Ο Γκιμπάουα εξασφάλισε το 62,12% των ψήφων, έναντι 37,88% της Μόνικα Πιοντκόφσκα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Η συμμετοχή στις κάλπες ανήλθε στο 44,27%.

Το αποτέλεσμα έρχεται μετά την απομάκρυνση του δημάρχου Αλεξάντερ Μισάλσκι, ο οποίος υποστηριζόταν από τον Πολιτικό Συνασπισμό, έπειτα από δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο.

«Οι κάτοικοι της Κρακοβίας μόλις ξαναπήραν την πόλη τους! Τώρα ας αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας και ας δείξουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε», δήλωσε ο Γκιμπάουα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι θα χρειαστεί να συνεργαστεί με τον Πολιτικό Συνασπισμό και τον κυβερνητικό της εταίρο σε εθνικό επίπεδο, το κόμμα της Νέας Αριστεράς (Nowa Lewica). Τα δύο κόμματα ελέγχουν από κοινού 23 από τις 43 έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

Τέταρτη και... επιτυχημένη

Αυτή ήταν η τέταρτη προσπάθεια του Γκιμπάουα να εκλεγεί δήμαρχος. Δημοτικός σύμβουλος και πρώην βουλευτής του εθνικού κοινοβουλίου, είχε χάσει οριακά από τον Μισάλσκι το 2024.

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Αυτήν τη φορά, η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε στην ανάγκη ρήξης με το πολιτικό κατεστημένο, αξιοποιώντας τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το τεράστιο χρέος της Κρακοβίας και τις προσπάθειες θέσπισης ζωνών χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Ο Γκιμπάουα είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο, στις 27 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας το 36,4% των ψήφων, έναντι 29,9% της Πιοντκόφσκα. Ο υποψήφιος του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, Νόμος και Δικαιοσύνη (Law and Justice), κατέλαβε την τρίτη θέση με 17,5%.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Πολιτικός Συνασπισμός εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, δείχνουν ότι ο συνασπισμός του Τουσκ ενδέχεται να μην εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις προγραμματισμένες για το φθινόπωρο βουλευτικές εκλογές.

Δύο δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου δίνουν στον Πολιτικό Συνασπισμό ποσοστό 31,9%, στο Νόμος και Δικαιοσύνη 17,7% και στην ακροδεξιά Συνομοσπονδία (Confederation) 14%.

Από τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους του Πολιτικού Συνασπισμού, μόνο το κόμμα της Αριστεράς, με ποσοστό 7%, θα ξεπερνούσε το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο. Αυτό περιορίζει τις προοπτικές της κυβέρνησης να διατηρήσει την εξουσία.

Με πληροφορίες από Politico