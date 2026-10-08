Πιέσεις από το Λονδίνο στη ρωσική πολεμική οικονομία με έμφαση στο πετρέλαιο, τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τις στρατιωτικές προμήθειες.

Νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, τη διευκόλυνση της στρατιωτικής παραγωγής και την παράκαμψη των οικονομικών κυρώσεων που ήδη έχουν επιβληθεί στη Μόσχα ανακοίνωσε την Πέμπτη (08/10) το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Συνολικά περιλαμβάνονται 38 νέες κυρώσεις και εντάσσονται στην προσπάθεια του Λονδίνου να περιορίσει τις δυνατότητες της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει τις πολεμικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Στο στόχαστρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα και οι αλυσίδες εφοδιασμού που θεωρούνται κρίσιμες για την ρωσική πολεμική οικονομία.

Ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 12 ακόμη πετρελαιοφόρα, τα οποία εντάσσονται στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, στο επίκεντρο μπήκαν τρεις εταιρείες διαχείρισης κρυπτονομισμάτων και δύο πλατφόρμες πληρωμών, οι οποίες, σύμφωνα με το Λονδίνο, χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για την αποφυγή των οικονομικών κυρώσεων. Η βρετανική πλευρά υποστηρίζει ότι δύο από τις συγκεκριμένες οντότητες έχουν επεξεργαστεί και διευκολύνει συναλλαγές που συνδέονται με το δίκτυο παράνομων χρηματοδοτήσεων A7.

Κυρώσεις και σε εταιρείες που προμηθεύουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει ακόμη 17 πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στην προμήθεια προϊόντων τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Μεταξύ αυτών βρίσκονται, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, εταιρείες με έδρα τη Ρωσία που εισάγουν μηχανήματα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή πυραύλων και drones.

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Οι νέες κυρώσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης βρετανικής στρατηγικής για τον περιορισμό των πηγών χρηματοδότησης και των δικτύων προμήθειας που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική οικονομία.

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο επέκρινε το νέο πακέτο μέτρων. Σε δήλωσή της, την οποία μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA Novosti, υποστήριξε ότι κάθε νέα δέσμη κυρώσεων αποσκοπεί στην επίδειξη αποφασιστικότητας από τη βρετανική κυβέρνηση, αλλά, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχει επιλέξει το Λονδίνο.

Οι νέες κυρώσεις προστίθενται στα ήδη εκτεταμένα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από τη Βρετανία και άλλες δυτικές χώρες, με στόχο τον περιορισμό των πετρελαϊκών εσόδων, των χρηματοπιστωτικών διαύλων και της πρόσβασης της Μόσχας σε τεχνολογία και εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς.