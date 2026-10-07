Οι Χούθι έχουν προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρίες ότι οι ουρανοί της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι «ασφαλείς».

Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, που αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με το Ριάντ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανούς μαχητές στη γειτονική Υεμένη.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας στοχοθέτησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο, το πλήγμα ήταν ακριβές δόξα τω Θεώ, και προκάλεσε αναστολή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρια, αφού έκανε λόγο στη διάρκεια της νύχτας για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση των Χούθι, το Ριάντ είχε δηλώσει ότι αναχαίτισε πύραυλο βορείως του πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, το οποίο αποτέλεσε στόχο αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24, τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εναέρια κυκλοφορία είναι συχνά, ενώ οι Χούθι έχουν προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρίες ότι οι ουρανοί της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι «ασφαλείς».

Η σύγκρουση μεταξύ των Χούθι, που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και μεγάλα τμήματα της χώρας εδώ και πάνω από 10 χρόνια, και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που έχει τη στήριξη του Ριάντ, αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο ύστερα από χρόνια σχετικής ηρεμίας και εξελίχθηκε στο νέο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.