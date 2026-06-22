Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μόντρεαλ επιβεβαίωσε ότι μία αστυνομικός, ένας πολίτης και ο δράστης είναι νεκροί.

Μία αστυνομικός είναι νεκρή και ένας σε κρίσιμη κατάσταση μετά από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε αργά το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Η αστυνομία του Μόντρεαλ επιβεβαίωσε τον θάνατο μιας αστυνομικού, ενός πολίτη αλλά και ενός υπόπτου. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης.

«Ο βασικός ύποπτος ήταν ντυμένος με στρατιωτικά, δεν είχαμε κανέναν άλλον ύποπτο. Τώρα σε αυτό το περιστατικό, είμαστε σίγουροι ότι ήταν ένας ο δράστης, ο στόχος και η απειλή έχει εξουδετερωθεί» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων και ξεκαθάρισε πως «δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος ύποπτος που να παραμένει ελεύθερος».

Απάντησε πως η αστυνομία δεν θεωρεί ήταν ο στόχος. «Δεχθήκαμε μία κλήση από πολίτη. Ο ύποπτος ήταν ήδη στο κτίριο, μετά άρχισαν οι πυροβολισμοί» είπε.

«Δεν έχω την πληροφόρηση αν ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία για να στήσει ενέδρα στους αστυνομικούς» είπε ενώ δεν απάντησε αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. «Δεν έχω ακόμα αυτή την πληροφορία] σχολίασε σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο των πυροβολισμών στις 20:20 μ.μ (ώρα Ελλάδας). Σύντομα εξέδωσαν ανακοίνωση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους κλειδωμένοι καθώς υπήρχε ένοπλος.

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Λίγο αργότερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μόντρεαλ Jean-Pierre Brabant επιβεβαίωσε ότι μία αστυνομικός που είχε τραυματιστεί νωρίτερα και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε από τα πυρά του δράστη. Ένας ύποπτος και ένας πολίτης που επίσης είχαν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς υπέκυψαν στα τραύματά τους. «Με θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατος μίας αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος» ανέφερε η αστυνομία.

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Ο Ian Lafrenière, υπουργός εσωτερικής ασφάλειας στο Κεμπέκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ότι όλοι οι αστυνομικοί πόροι είχαν διατεθεί για την έρευνα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτού του ατόμου», είπε, αναφερόμενος στον δράστη.

Μαρτυρία για σκηνές χάους

Ο Μπράντον Ελκάιμ, ο οποίος ζει κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί δήλωσε πως σοκαρίστηκε εντελώς όταν ανακάλυψε ότι έγινε ένα τέτοιο περιστατικό στη γειτονιά του.

«Ήταν περίπου 10 ή 12 πυροβολισμοί στη σειρά», δήλωσε στο CTV News. «Πέρασαν περίπου 10 λεπτά ησυχίας, αλλά σε αυτό το διάστημα, είδαμε το πάρκο εντελώς άδειο, γονείς και παιδιά να τρέχουν πανικόβλητοι» είπε και πρόσθεσε πως η αστυνομία κατέκλυσε γρήγορα την περιοχή.

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«Είμαστε όλοι σε απόλυτο σοκ που συμβαίνει αυτό στη συνήθως ήσυχη γειτονιά μας», είπε. «Είμαστε περιτριγυρισμένοι από σχολεία. Αυτή είναι μια πολύ οικογενειακή περιοχή. Είμαστε όλοι εντελώς σοκαρισμένοι με αυτό που μόλις είδαμε να συμβαίνει εδώ».

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Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το περιστατικό ξεκίνησε μέσα σε σουπερμάρκετ στην περιοχή του Décarie.

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Σε ανάρτησή της η αστυνομία του Μόντρεαλ καλούσε τον κόσμο να κλειδωθεί στα σπίτια του καθώς στην περιοχή βρίσκεται ένας επικίνδυνος ένοπλος.

«Ένας ένοπλος και επικίνδυνος ύποπτος βρίσκεται στον τομέα CDN. Αποφύγετε την περιοχή που περικλείεται από τα CDN, McDonald, Highway 40 και Queen Mary. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, καταφύγετε σε εσωτερικό χώρο και κλειδώστε τις πόρτες. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες» αναφέρει η αστυνομία.

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