«Οι ισραηλινές αρχές δεν μπορούν να αγνοούν ποια πλοία φτάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτίο μεταφέρουν», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απείλησε να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και επιχειρήσεις στο Ισραήλ που αγοράζουν σιτηρά, τα οποία παράγονται σε περιοχές που κατέχει η Ρωσία.

Η ουκρανική κυβέρνηση προετοιμάζει ένα πακέτο κυρώσεων που στοχεύει τόσο τα άτομα που μεταφέρουν τα σιτηρά, όσο και όσους βρίσκονται στην άλλη πλευρά της συναλλαγής στο Ισραήλ, δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη.

Η ανακοίνωσή του προαναγγέλλει κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ δύο εθνών που βρίσκονται σε γενικές γραμμές στο ίδιο δυτικό στρατόπεδο. Οι δεσμοί, ωστόσο, έχουν διαταραχθεί από τη συνεχιζόμενη σχέση του Ισραήλ με τη Ρωσία.

Δύο πλοία που φέρονται να μετέφεραν λεηλατημένο ουκρανικό σιτάρι κατευθύνονταν προς το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να δέσουν στη Χάιφα και να ξεφορτώσουν το φορτίο τους. Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έχει ήδη αναφέρει πως μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί στο Ισράηλ τέσσερις αποστολές κλεμμένων σιτηρών από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Κίεβο είχε λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα μέσω διπλωματικών οδών για να αποτρέψει τέτοια περιστατικά», αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τις παραδόσεις. «Αυτό δεν είναι - και δεν μπορεί να είναι - νόμιμη επιχείρηση. Οι ισραηλινές αρχές δεν μπορούν να αγνοούν ποια πλοία φτάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτίο μεταφέρουν», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ουκρανία και Ισραήλ αντάλλαξαν ήδη αιχμές τη Δευτέρα, όταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς της.

Αυτό ήρθε ως απάντηση στα σχόλια του Ουκρανού ομολόγου του, Άντριι Σιμπιχά, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν «δύσκολο να κατανοήσει κανείς την έλλειψη κατάλληλης απάντησης του Ισραήλ στο νόμιμο αίτημα της Ουκρανίας».

«Σε οποιαδήποτε κανονική χώρα, η αγορά κλεμμένων αγαθών είναι μια πράξη που συνεπάγεται νομική ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σιτηρά που κλέβονται από τη Ρωσία. Άλλο ένα πλοίο που μεταφέρει τέτοια σιτηρά έχει φτάσει σε λιμάνι του Ισραήλ και προετοιμάζεται να ξεφορτώσει. Αυτό δεν είναι - και δεν μπορεί να είναι - νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ισραηλινές αρχές δεν μπορούν να αγνοούν ποια πλοία φτάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτίο μεταφέρουν. Η Ρωσία συστηματικά κατάσχει σιτηρά σε προσωρινά κατεχόμενη ουκρανική γη και οργανώνει την εξαγωγή τους μέσω ατόμων συνδεδεμένων με τους κατακτητές. Τέτοια σχήματα παραβιάζουν τους νόμους του ίδιου του κράτους του Ισραήλ. Η Ουκρανία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα βήματα μέσω διπλωματικών οδών για να αποτρέψει τέτοια περιστατικά. Ωστόσο, βλέπουμε ότι δεν έχουν σταματήσει ένα ακόμα τέτοιο πλοίο. Έχω δώσει οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας να ενημερώσει όλους τους εταίρους του κράτους μας σχετικά με την κατάσταση.

»Βάσει ενημέρωσης από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, η Ουκρανία προετοιμάζει ένα σχετικό πακέτο κυρώσεων που θα καλύπτει τόσο αυτούς που μεταφέρουν άμεσα αυτά τα σιτηρά όσο και τα άτομα και νομικά πρόσωπα που επιχειρούν να επωφεληθούν από αυτό το εγκληματικό σχήμα. Θα συντονιστούμε επίσης με Ευρωπαΐους εταίρους για να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά θα συμπεριληφθούν σε ευρωπαϊκά καθεστώτα κυρώσεων.

»Η Ουκρανία βασίζεται στη συνεργασία και την αμοιβαία εκτίμηση με κάθε κράτος. Εργαζόμαστε ειλικρινά για την ενίσχυση της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αναμένουμε ότι οι ισραηλινές αρχές θα σεβαστούν την Ουκρανία και θα απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν τις διμερείς μας σχέσεις] ανέφερε ο Ζελένσκι.

Με πληροφορίες του Politico