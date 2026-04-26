Τα Στενά του Ορμούζ έχουν αποδειχθεί ο πιο ισχυρός μοχλός διεθνούς πίεσης του Ιράν από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια ιδιότυπη φάση «παγωμένης σύγκρουσης». Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί, οι απειλές έχουν μετατραπεί σε διπλωματικά μηνύματα, όμως η ένταση παραμένει ενεργή κάτω από την επιφάνεια.

Όπως αναφέρει ο independent, η Ουάσινγκτον αποφεύγει την άμεση κλιμάκωση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι προτεραιότητα αποτελεί μια «καλή συμφωνία» και όχι η ταχύτητα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη γεωπολιτική της θέση ως εργαλείο πίεσης, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελέγχου ή περιορισμού του Στενού του Ορμούζ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ασταθές status quo, όπου κανείς δεν προχωρά σε πλήρη σύγκρουση, αλλά ούτε και σε ουσιαστική αποκλιμάκωση.

Το Στενό του Ορμούζ: το πιο ευαίσθητο σημείο του παγκόσμιου εμπορίου

Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και σημαντικό μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ο οποιοσδήποτε περιορισμός στη διέλευση έχει άμεσες συνέπειες: αύξηση τιμών ενέργειας, πίεση στα αποθέματα και αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.

Ήδη η μερική διακοπή της ομαλής ναυσιπλοΐας έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση του κόστους ενέργειας, με τις αγορές να αντιδρούν νευρικά σε κάθε ένδειξη κλιμάκωσης.

Οικονομική αιμορραγία για το Ιράν – αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα

Η κρίση επιβαρύνει σοβαρά την ιρανική οικονομία. Οι απώλειες από πετρέλαιο, πετροχημικά και εξαγωγές εκτός ενέργειας εκτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Παράλληλα, οι περιορισμοί στις εισαγωγές προκαλούν ελλείψεις σε βασικά αγαθά και αυξήσεις τιμών στο εσωτερικό.

Ωστόσο, αναλυτές τονίζουν ότι η Τεχεράνη δεν καταρρέει υπό την πίεση. Αντίθετα, το καθεστώς δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας την κρίση για να ενισχύσει τον εσωτερικό έλεγχο και να συσπειρώσει πολιτικά το σύστημα εξουσίας.

Το παράδοξο είναι σαφές: οικονομική φθορά από τη μία πλευρά, πολιτική σκλήρυνση από την άλλη.

Παγκόσμιο ντόμινο τιμών και πληθωρισμού

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει ήδη περάσει στις αντλίες καυσίμων και στον πληθωρισμό.

Στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός ενισχύεται από το ενεργειακό κόστος, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αυξημένες τιμές καυσίμων έχουν ήδη κοστίσει δισεκατομμύρια στους καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, η κρίση στο Ορμούζ επηρεάζει και την παγκόσμια αγορά τροφίμων, καθώς οι μεταφορές λιπασμάτων και σιτηρών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και λιπασμάτων δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων. Εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επιστροφή στη φτώχεια, λόγω της ανόδου των τιμών βασικών αγαθών.

Το ενεργειακό σοκ, λοιπόν, δεν είναι μόνο οικονομικό — είναι και κοινωνικό.

Οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα: η εξάρτηση από το Στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον στρατηγικό ρίσκο.

Για τον λόγο αυτό, εξετάζονται ήδη επενδύσεις σε νέους αγωγούς και εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας. Αν και πρόκειται για έργα δισεκατομμυρίων και πολυετούς διάρκειας, θεωρούνται πλέον αναγκαία για τη μείωση της ευαλωτότητας της περιοχής.

Μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Πέρα από την άμεση οικονομική διάσταση, η κρίση αναδεικνύει κάτι βαθύτερο: τη σταδιακή αμφισβήτηση της ικανότητας των μεγάλων δυνάμεων να εγγυηθούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Η εμπιστοσύνη προς την αμερικανική «ομπρέλα ασφάλειας» φαίνεται να φθίνει, με πολλές χώρες να στρέφονται πλέον σε στρατηγικές αυτονομίας, διαφοροποίησης και περιφερειακών συμμαχιών.

Η αντιπαράθεση στο Ιράν δεν έχει εξελιχθεί σε έναν κλασικό πόλεμο. Αντίθετα, έχει μετατραπεί σε μια παρατεταμένη γεωπολιτική εκκρεμότητα, όπου η αβεβαιότητα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο πίεσης.

Και όσο το Στενό του Ορμούζ παραμένει πεδίο αντιπαράθεσης, η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε ένα εύθραυστο πλαίσιο ισορροπίας, όπου κάθε διαταραχή μπορεί να έχει δυσανάλογες συνέπειες.