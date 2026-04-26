«Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε να κάνουμε τώρα για το Ιράν είναι πολύ λογικοί, άλλοι όχι. Ελπίζω το Ιράν να είναι έξυπνο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα είναι νικήτριες.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το aljazeera ο ίδιος λέει ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν θέλει να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή μπορούν να μας καλέσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Έχουμε ωραίες, ασφαλείς γραμμές», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο The Sunday Briefing του Fox News.