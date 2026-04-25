Η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά κατά ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, εν μέσω της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας από το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον στρατό (IDF) να «πλήξει με ισχύ στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του γραφείου του.

Η εντολή έρχεται μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ρουκέτες και drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονται στο νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.